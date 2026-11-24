Entro il 2029 lo studentato teologico e le attività salesiane dovrebbero lasciare il grande complesso tra via Caboto, via Cassini, via Torricelli e via Piazzi. La vendita è in discussione, ma la futura destinazione non è stata definita. Per il basket e l’oratorio il primo passaggio decisivo è più vicino: il comodato della palestra Valentino Ballin non sarà rinnovato oltre il 30 giugno 2027.

La notizia segna una svolta per la Crocetta e per una presenza educativa che ha accompagnato generazioni di torinesi. I Salesiani stanno avviando la vendita dell’isolato di circa 15 mila metri quadrati che ospita l’Istituto Internazionale Don Bosco, lo studentato e la Facoltà di Teologia, l’oratorio, il collegio universitario, la chiesa di Maria Ausiliatrice, il gruppo scout e diverse attività sportive. Il trasferimento della Teologia a Roma dovrebbe completarsi entro il 2029, con la conclusione dell’attuale ciclo di studi.

La prospettiva nasce da un più ampio ridisegno delle presenze salesiane. L’obiettivo dichiarato dall’ispettore don Giorgio Degiorgi è concentrare le energie e le risorse sulle attività rivolte ai giovani, in particolare quelli più poveri, e riunire a Roma il percorso universitario di Teologia. La decisione, ha spiegato, è stata sofferta e i Salesiani intendono accompagnare la ricerca di soluzioni per dare continuità alle esperienze educative e sportive. Al momento, però, non è stata resa nota una destinazione definitiva per l’isolato.

Una casa nata per formare i Salesiani

La storia della struttura comincia prima del trasferimento alla Crocetta. Nel 1904 era stato fondato a Foglizzo Canavese lo Studentato Teologico salesiano, destinato alla formazione dei giovani che si preparavano al sacerdozio. Nel 1923 il beato Filippo Rinaldi, terzo successore di Don Bosco, ne promosse il trasferimento nell’isolato di via Caboto. Iprimi chierici arrivarono in via Caboto a metà settembre.

Fin dall’inizio la sede non fu soltanto un luogo di studio. L’8 dicembre 1924 prese forma un oratorio quotidiano con chiesa, teatro-cinema, spazi associativi e cortili per il gioco. La logica era quella tipica dell’opera salesiana: affiancare alla formazione religiosa e scolastica una comunità giovanile aperta al quartiere.

Tra il 1937 e il 1940 si svilupparono la Facoltà di Teologia e il Pontificio Ateneo Salesiano, il progetto universitario della Congregazione. Nel 1965 l’Ateneo fu trasferito a Roma; alla Crocetta rimase una sezione dello Studentato. Dopo lavori di ristrutturazione e ampliamento, nel 1968 vi fu trasferito anche lo Studentato di Bollengo e venne creata una biblioteca. L’anno successivo iniziò l’attività del collegio universitario.

Il complesso assunse così la forma di un piccolo polo educativo e religioso nel cuore del quartiere. La chiesa di Maria Ausiliatrice, in via Piazzi, fu fondata nel 1970 e si affiancò agli spazi dell’oratorio e dello studentato. La sua funzione non è soltanto liturgica: i Salesiani la descrivono anche come luogo di aggregazione per gli abitanti e gli exallievi.

La palestra Ballin e il futuro dello sport

Nel dopoguerra, i chierici americani dello Studentato contribuirono a diffondere la pallacanestro tra i ragazzi dell’oratorio. La società Don Bosco Crocetta fa risalire al 1948 l’avvio della propria storia; negli anni successivi il salesiano Valentino Ballin ebbe un ruolo decisivo nello sviluppo dello sport giovanile. La palestra di via Torricelli porta oggi il suo nome.

La comunicazione sul mancato rinnovo del comodato mette in agenda una scadenza concreta: dal 30 giugno 2027 la società dovrà trovare spazi alternativi per allenamenti e partite. Il basket ha parlato di circa 600 tesserati tra minibasket e settore giovanile e chiede un confronto con la futura proprietà, nella speranza di poter continuare nell’impianto, eventualmente dopo una ristrutturazione, oppure di individuare sedi adeguate. Sul sito della società sono ancora pubblicate le attività della stagione 2026/27 al Pala Ballin: la scadenza comunicata riguarda quindi il futuro, non la chiusura immediata della palestra.

Alla Crocetta hanno giocato perxonaggi che hanno fatto la storia del basket torinese e italiano. Il nome più celebre è Charlie Caglieris: cresciuto nel settore giovanile del Don Bosco Crocetta, diventò uno dei protagonisti del basket italiano che vinse con la Nazionale l’Europeo di Nantes del 1983. Tra gli altri ex del vivaio arrivati in Serie A ci sono Stefano Vidili e Piero Mandelli. Più recentemente, nelle giovanili del Crocetta è passato Riccardo Visconti, oggi in Serie A a Reggio Emilia e convocato nella Nazionale maggiore.

Anche l’oratorio dovrebbe concludere le attività entro agosto 2027, secondo la comunicazione riportata dalla stampa. Per il gruppo scout, il collegio universitario e la comunità che frequenta la chiesa restano da chiarire tempi e modalità del trasferimento. La vendita dell’immobile non equivale, di per sé, all’annuncio di una nuova funzione: fino a quando non saranno formalizzati un acquirente e un progetto, il destino degli spazi rimane aperto.

Un passaggio che riguarda il quartiere

La questione non è soltanto immobiliare. L’isolato ha ospitato per più di cent’anni percorsi di studio, aggregazione, sport e vita religiosa. La sfida dei prossimi mesi sarà capire se una parte di queste attività potrà restare, trasferirsi o trovare una nuova forma nella Crocetta. I dirigenti del basket hanno già chiesto l’intervento della città e delle istituzioni; i Salesiani hanno dichiarato la disponibilità ad accompagnare la ricerca di soluzioni.

La storia della Casa non si conclude oggi, ma entra in una fase di transizione. Le date più vicine sono il giugno e l’agosto 2027, quando dovrebbero terminare rispettivamente il comodato della palestra e le attività oratoriane. Il 2029 è invece l’orizzonte indicato per il trasferimento della Teologia a Roma e per lo svuotamento del complesso.

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