TORINO – Una nuova perturbazione atlantica porterà una fase di maltempo diffuso sul Piemonte tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre. Le previsioni indicano nevicate abbondanti sulle Alpi, con accumuli che potranno raggiungere i 30-50 centimetri alle quote più elevate, ma la neve potrebbe spingersi temporaneamente anche a quote collinari nel Cuneese.

A delineare lo scenario è il meteorologo Andrea Vuolo, che nell’ultimo aggiornamento pubblicato su Meteo in Piemonte segnala l’arrivo di una perturbazione particolarmente intensa, destinata a interessare gran parte della regione.

Martedì arrivano nuvole e prime precipitazioni

Dopo un inizio di settimana caratterizzato da condizioni più soleggiate, i primi segnali del cambiamento si faranno sentire già dalla mattinata di martedì 24 novembre.

Sono attese nebbie e nubi basse in estensione sulle pianure e sulle zone collinari piemontesi, accompagnate da un afflusso di aria più umida e fresca dai quadranti orientali.

La perturbazione, in arrivo dall’Europa nord-occidentale, raggiungerà progressivamente il Nord Italia. Le prime precipitazioni sono previste dal tardo pomeriggio e dalla serata di martedì, inizialmente soprattutto sull’Appennino, nel Monferrato, nel Novarese, nel Torinese, nel Canavese, nel Biellese e nel Verbano.

Qualche fenomeno interesserà anche le valli alpine, in particolare quelle delle Alpi Marittime, Cozie e Graie. In serata sono previste le prime nevicate a partire dai 1.100-1.400 metri di quota.

Mercoledì 25 novembre la fase più intensa: neve anche sotto i mille metri

La giornata di mercoledì sarà quella caratterizzata dalle precipitazioni più diffuse e intense. Tra la notte e la mattinata la perturbazione entrerà nel vivo, portando piogge moderate su gran parte del Piemonte e nevicate fitte lungo l’arco alpino.

La quota neve si collocherà generalmente tra i 700 e i 1.000 metri all’interno delle valli alpine, tra i 900 e i 1.200 metri nelle zone più esposte verso la pianura e oltre i 1.200-1.500 metri sull’Appennino.

La situazione più interessante riguarda però il Cuneese. Secondo le previsioni di Andrea Vuolo, il passaggio di rovesci localmente intensi, associato a temperature particolarmente basse in quota, potrebbe favorire un temporaneo abbassamento della quota neve fino alle zone collinari.

Nelle prime ore di mercoledì i fiocchi potrebbero raggiungere:

– i 450-500 metri tra Cuneo, Monregalese, Cebano e alta Langa;

– i 600 metri in Valsesia.

Si tratterebbe di una situazione temporanea: nel corso della giornata la quota neve è infatti destinata a risalire, raggiungendo gli 800 metri nel Cuneese e i 1.000-1.400 metri sul resto della regione entro metà pomeriggio.

Fino a 50 centimetri di neve fresca sulle Alpi piemontesi

Gli accumuli previsti sono significativi soprattutto sui rilievi. Secondo le ultime elaborazioni, sulle montagne piemontesi potranno cadere tra i 10 e i 20 centimetri di neve fresca tra i 1.000 e i 1.500 metri e tra i 25 e i 50 centimetri alle quote comprese tra 1.500 e 2.000 metri.

Localmente gli accumuli potranno essere anche superiori, in particolare sulle alte valli di confine delle Alpi Marittime e sulle valli del Biellese, soprattutto tra la valle di Oropa e quella dell’Elvo, oltre i 2.000-2.200 metri.

Particolare attenzione anche alle valli del Cuneese, dove la neve potrà accumularsi in maniera consistente già a quote relativamente basse. Sono previsti:

– fino a 10-15 centimetri di neve fresca tra gli 800 e i 1.000 metri;

– accumuli rapidamente crescenti oltre i 1.000-1.200 metri;

– una possibile imbiancata tra i 500 e i 600 metri su Monregalese, Cebano e alta Langa;

– fino a 5 centimetri dai 700 metri.

Non è esclusa neppure una spolverata lungo l’autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto meridionale a sud di Mondovì, tra Priero e Montezemolo. Per qualche ora, nella mattinata di mercoledì, potrebbe inoltre verificarsi pioggia mista a neve tra Cuneo, Mondovì e Ceva.

Piogge abbondanti, oltre 50-60 millimetri nelle zone più esposte

La perturbazione porterà anche precipitazioni piovose importanti. Le stime attuali indicano quantitativi complessivi tra i 20 e i 40 millimetri su gran parte del Piemonte, con possibili picchi superiori ai 50-60 millimetri.

Le aree maggiormente interessate potrebbero essere i crinali appenninici dell’Alessandrino, le Alpi Marittime e i contrafforti prealpini tra alto Canavese, Biellese, Valsesia, Cusio e Verbano.

Si tratta dei territori maggiormente esposti alle correnti meridionali di Ostro e Scirocco, che favoriranno il cosiddetto sbarramento orografico, con precipitazioni più abbondanti in prossimità dei rilievi.

Le precipitazioni inizieranno ad attenuarsi da Ovest nel corso della serata di mercoledì, per poi esaurirsi progressivamente durante la notte su giovedì anche sui settori centro-orientali e settentrionali della regione.

Quello in arrivo sarà, secondo Andrea Vuolo, il primo diffuso episodio perturbato con caratteristiche pienamente tardo-autunnali per tutto il Piemonte, con nevicate localmente copiose sulle montagne e le prime imbiancate anche sotto i mille metri.

Le previsioni e gli accumuli potranno comunque subire ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

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