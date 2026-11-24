TORINO – Lo avevamo già anticipato: una nuova perturbazione atlantica porterà una fase di maltempo diffuso sul Piemonte tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre.

Gli ultimi aggiornamenti: arrivano piogge e neve a bassa quota

Secondo gli ultimi aggiornamenti pubblicato dal meteorologo Andrea Vuolo, il sistema perturbato inizia ad avvicinarsi da Sud-Ovest verso il Piemonte e da questa sera determinerà una rapida estensione e intensificazione delle piogge su tutta la regione a partire dalle aree al confine con Liguria e Lombardia e sui settori alpini e pianeggianti nord-occidentali.

Scelti dalla redazione Ancora forti raffiche di vento sul Piemonte, poi torna la neve anche a bassa quota

Il clou delle precipitazioni sono attese tra la prossima notte e le prime ore del pomeriggio di domani, poi nuovamente verso sera, prima di una generale attenuazione nella notte su giovedì a partire dal basso Piemonte.

Si confermano, quindi, le precedenti previsioni, con accumuli di pioggia tra 20 e 40 millimetri diffusi, localmente superiori ai 50 millimetri in Appennino e sulle aree prealpine comprese tra Biellese, bassa Valsesia e Verbano, nonché fino a 30-50 centimetri di neve fresca sull’arco alpino sopra i 1.600-2.000 metri di quota.

Prima imbiancata di stagione sotto i mille metri di quota su gran parte dei settori vallivi interni delle Alpi, ma con i fiocchi che potranno portarsi per qualche ora fino a 500-600 metri su Valsesia, Monregalese, Cebano e alta Langa e dai 700-1.100 metri altrove; quota neve superiori all’Appennino e in genere al di sopra dei 900-1.400 metri, temporaneamente più bassa (intorno ai 600-800 metri) verso il confine con il Savonese.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese