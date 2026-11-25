TORINO – La neve annunciata sulle montagne del Piemonte è arrivata in alcuni casi in maniera copiosa e a quote anche dcisamente basse. Nel torinese e nel cuneese importanti nevicate sono in corso già a 600 metri e un po’ ovunque nevica bene dai 900 metri in su.

Quella che a Torino e nelle altre città è pioggia intensa, a quote poco più che collinari è neve, che cade copiosa da ore.

Le immagini delle webcam dalle montagne del Piemonte restituiscono scenari da cartolina. Nevica ad Acceglio, Argentera, Bagnolo Piemonte, Bellino, nel cuneese, ad Ala di Stura, Balme, Claviere e tutta la via Lattea nel torinese, ma anche ad Alagna, nel vercellese, Bielmonte, nel biellese e ad Alpe Ciamporino nel verbano, solo per dirne alcuni.

Nella gallery qui sotto una serie di splendide immagini dalle webcam sparse sulle montagne del PIemonte.

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