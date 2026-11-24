FIANO – Da martedì 24 novembre, alle 12, sarà nuovamente possibile percorrere il tratto della Strada Provinciale 1 in direzione della Provinciale 724, all’incrocio nel territorio di Fiano. La riattivazione della circolazione consentirà di raggiungere più agevolmente l’abitato di Cafasse, gli stabilimenti industriali di via Mandelli e il ponte di Villanova.

La decisione arriva dopo la conclusione della procedura di risoluzione del contratto con l’impresa incaricata dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria. In attesa di ridefinire il progetto e completare l’opera, la Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino ha predisposto una corsia provvisoria che permetterà di ripristinare il collegamento.

Il cantiere per la sistemazione definitiva della rotatoria tra le Provinciali 1 e 724 dovrebbe partire nella primavera del 2027.

Con la riapertura entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità. Sulla Provinciale 1, tra il chilometro 22+700 e il chilometro 23+200, sarà istituito il senso unico in direzione della Provinciale 724. Nel tratto, così come sulla Provinciale 724 tra il chilometro 4 e il chilometro 4+206, sarà previsto il limite di velocità di 50 chilometri orari, con divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli. Le prescrizioni riguarderanno entrambi i sensi di marcia.

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