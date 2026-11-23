TORINO – Si sono concluse con un sospiro di sollievo le ricerche della giovane Alisia Frattasi, la 16enne originaria del Verbano e allontanatasi da una comunità educativa di Torino l’8 novembre.

Subito dopo la scomparsa si erano moltiplicati gli appelli social da parte della madre, Micaela Paganini, e non solo per ritrovare la ragazza. Varie segnalazioni erano arrivate da Omegna, Gravellona Toce e fino al Novarese. Della sua scomparsa si era occupata anche la trasmissione Rai Chi l’ha visto?.

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Poi la buona notizia arrivata sabato 21 novembre: «Sono con mia figlia….l’ho ritrovata» ha scritto la mamma su Facebook.

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