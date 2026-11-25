TORINO – La catena di discount non-food Action apre un nuovo punto vendita a Torino. L’inaugurazione è fissata per sabato 28 novembre 2026 all’interno del centro commerciale Area12, in corso Gaetano Scirea 50, accanto all’Allianz Stadium.

Si tratta del quarto negozio Action nel capoluogo piemontese, del quindicesimo nella provincia di Torino e del trentaquattresimo in Piemonte. Con questa apertura, la catena raggiunge quota 271 punti vendita in Italia, proseguendo il proprio percorso di espansione nel Paese.

Il nuovo store si sviluppa su una superficie di 753 metri quadrati e darà lavoro a un team di 19 persone, assunte per gestire le attività del punto vendita.

«Siamo molto felici di aprire il quarto store nella città di Torino. In soli cinque anni e mezzo, Action è cresciuta rapidamente in Italia, portando la sua formula a un numero sempre maggiore di clienti in tutto il Paese», dichiara Maurizio Oprandi, General Manager di Action in Italia.

Oprandi sottolinea anche l’accoglienza ricevuta dall’insegna nelle diverse aree del Paese, dalle regioni settentrionali fino alle più recenti aperture in Sicilia. Un risultato che, secondo il manager, si fonda su un format commerciale consolidato e sull’impegno dei dipendenti.

L’attenzione alla sostenibilità

Nel comunicato, Action evidenzia anche le iniziative intraprese sul fronte della sostenibilità ambientale e della qualità dei prodotti. Tra gli interventi realizzati, l’eliminazione degli allacciamenti del gas nei negozi entro la fine del 2024 e l’installazione di illuminazione a LED in tutti i punti vendita.

L’azienda dichiara inoltre di adottare criteri di approvvigionamento orientati alla riduzione dell’impronta di carbonio e al miglioramento della circolarità dei prodotti.

Tra i dati forniti dalla catena, il 99% del cotone utilizzato nei prodotti a marchio Action e generici rientra nel programma Better Cotton, mentre la quota restante è costituita da cotone biologico. Il 100% del legno impiegato proviene da foreste gestite in modo sostenibile e certificate FSC o PEFC. Dal 2022, inoltre, tutto il cacao utilizzato nei prodotti a marchio Action è certificato Fairtrade.

Dove si trova il nuovo Action e gli orari di apertura

Il nuovo punto vendita si trova all’interno del centro commerciale Area12, in corso Gaetano Scirea 50, nelle immediate vicinanze dell’Allianz Stadium.

L’apertura al pubblico è prevista per sabato 28 novembre 2026. Questi gli orari comunicati dall’azienda:

– Dal lunedì al sabato: dalle 8:45 alle 20:30.

– Domenica: dalle 9 alle 20.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese