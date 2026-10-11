Motociclista investito da una Ford Fiesta a Castellamonte: morto sul colpo. Positivo all’alcol test il conducente dell’auto

CASTELLAMONTE – Nel pomeriggio di ieri, 10 ottobre, un grave scontro stradale si è verificato nel Torinese. A Castellamonte, sulla strada provinciale per Castelnuovo Nigra, un motociclista 50enne si è scontrato con una Ford Fiesta, ed è stato sbalzato sull’asfalto a causa dell’impatto. All’arrivo dei soccorsi, intervenuti con elisoccorso e ambulanze, per il centauro non c’è stato nulla da fare: i medici hanno constatato il decesso.

Illesi invece gli occupanti dell’auto, il cui conducente è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1,08 grammi per litro di sangue, cioè più del doppio del limite di legge per mettersi alla guida. È stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale.

Intanto, continuano gli accertamenti dell’Arma per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La provinciale è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Lo scontro è avvenuto nei pressi del ristorante L’Oriente: l’autovettura potrebbe essersi immessa proprio dal ristorante nella stessa direzione della moto.

I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro.

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