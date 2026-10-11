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Prima vittoria in casa per la Reale Mutua basket Torino che ha superato 76 – 59 Cividale

I torinesi stanno risalendo in classifica dopo una partenza non facile
Redazione Quotidiano Piemontese

Pubblicato

3 minuti fa

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Prima vittoria in casa per la la Reale Mutua basket Torino che ha vinto 76 – 59 contro la UEB Gesteco Cividale nella terza giornata del campionato di serie A2 di basket.

Da ricordare le prove di Harvey 19 punti, Massone 14, Allen 12, Pepe 11, Scandiuzzi 10.
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