SportTorino
Prima vittoria in casa per la Reale Mutua basket Torino che ha superato 76 – 59 Cividale
I torinesi stanno risalendo in classifica dopo una partenza non facile
Prima vittoria in casa per la la Reale Mutua basket Torino che ha vinto 76 – 59 contro la UEB Gesteco Cividale nella terza giornata del campionato di serie A2 di basket.
I torinesi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio 39 – 35.
Da ricordare le prove di Harvey 19 punti, Massone 14, Allen 12, Pepe 11, Scandiuzzi 10.
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