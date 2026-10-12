Chivasso, salvata una donna che si era gettata nel canale Cavour

CHIVASSO — Nel pomeriggio di oggi, a Chivasso, una donna è caduta nelle acque del Canale Cavour.

L’allarme è scattato tempestivamente all’altezza di via Gerbido, nelle vicinanze dell’edificio di presa dal fiume Po. Grazie alla rapidità dell’intervento e alla perfetta sinergia tra le squadre di soccorso, la situazione si è fortunatamente risolta senza conseguenze tragiche.

Il salvataggio dei Vigili del Fuoco

A salvare la donna sono stati i vigili del fuoco del distaccamento Torino Centrale, entrati in azione con il prezioso supporto del nucleo speleo-alpino-fluviale (SAF) del comando provinciale. Vista la complessità dell’intervento in ambiente fluviale, sul posto è stato fatto convergere anche l’elicottero “Drago” del reparto volo per agevolare le operazioni di recupero dall’alto.

I soccorsi sanitari e le indagini

Una volta tratta in salvo, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 Azienda Zero, che le ha prestato le prime cure sul posto prima del trasporto in ambulanza presso l’ospedale cittadino. Stando alle prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero fortunatamente preoccupanti.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Chivasso, che hanno gestito la viabilità e condotto i primi accertamenti. Dalle verifiche effettuate dalle forze dell’ordine, la dinamica è stata chiarita: l’episodio è riconducibile a un gesto volontario.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

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