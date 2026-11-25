GRUGLIASCO – Sono stati fino a ora raccolti oltre 18mila euro tramite la raccolta fondi lanciata per sostenere la famiglia di Giorgia Veronico, la donna di 30 anni venuta a mancare prematuramente a causa di un infarto. Lascia il marito Simone e tre figli, il piccolo dei quali ha solo sei mesi.

La raccolta fondi

È un dolore che lascia senza parole e che ha travolto una famiglia intera da un momento all’altro. Una giovane donna di soli 30 anni – compiuti lo scorso 5 novembre – è morta all’improvviso a causa di un infarto, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e nella comunità.

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A dare voce a questo lutto e a trasformare lo sgomento in un gesto concreto è la sua migliore amica Erika Cancellaro, che era anche la sua testimone di nozze e la madrina del figlio. «Non avrei mai immaginato di dover scrivere parole del genere», racconta nel messaggio con cui ha lanciato una raccolta fondi in favore della famiglia. «Una tragedia inaspettata e devastante, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare».

Una famiglia stravolta in un attimo

La giovane donna lascia il marito Simone, compagno di una vita condivisa per dodici anni e sposato appena due anni fa, insieme ai loro tre figli: Greta, di 13 anni, Aurora, di 5, e il piccolo Samuele, di appena 6 mesi. Un colpo durissimo per tutti, che costringe a ripensare il quotidiano nel momento più difficile.

L’obiettivo della raccolta fondi

Proprio per evitare che al peso del lutto si sommino anche le preoccupazioni economiche, l’amica ha promosso la raccolta fondi. Le risorse raccolte serviranno per far fronte alle spese immediate e alle necessità di ogni giorno, ma soprattutto per offrire a Greta, Aurora e Samuele un aiuto reale per la crescita e per il futuro.

«Non possiamo restituire loro la mamma, né colmare il vuoto che ha lasciato», spiega la promotrice dell’appello. «Ma possiamo fare qualcosa di concreto per Simone e per i suoi bambini, aiutandoli a guardare avanti e facendo sentire loro che non sono soli».

«Il desiderio di Simone – aggiunge Erika – è quello di andare a vivere insieme ai propri genitori, per poter contare sul loro aiuto quotidiano nella gestione e nella crescita dei tre bambini. Per questo vorremmo lanciare anche un appello per trovare una casa sufficientemente grande, nella zona tra Collegno e Grugliasco, che possa accoglierli tutti».

«Se ci fosse qualcuno che dispone di un’abitazione da affittare a condizioni sostenibili, oppure da mettere a disposizione della famiglia – prosegue – chiediamo gentilmente di poter essere contattati».

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