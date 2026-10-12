Novara, inaugurati 5,1 chilometri della tangenziale ovest: investimento da 121 milioni

NOVARA – È stata inaugurata la nuova tangenziale ovest di Novara, un prolungamento di 5,1 chilometri realizzato da Anas per collegare la strada statale 32 “Ticinese” con la statale 299 “di Alagna”. L’opera interessa i territori comunali di Novara, Cameri e San Pietro Mosezzo e punta a ridurre il traffico nell’area centrale della città, migliorando i collegamenti con la rete stradale e autostradale.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture e Opere pubbliche Marco Gabusi e l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme. Ad aprire l’incontro sono stati i saluti del sindaco di Novara, Alessandro Canelli.

Cinque viadotti e tre nuovi svincoli

Il nuovo tratto è stato realizzato interamente su una sede stradale nuova. La piattaforma misura 22 metri di larghezza e dispone di due corsie per senso di marcia, ciascuna larga 3,75 metri, con banchine laterali e uno spartitraffico centrale.

Tra le opere principali figurano cinque viadotti in acciaio corten e tre nuovi svincoli, che permettono il collegamento con le statali 32 “Ticinese”, 299 “di Alagna” e 229 “del Lago d’Orta”.

Il viadotto più lungo misura 573 metri ed è composto da 11 campate. L’infrastruttura supera la linea ferroviaria Vignale-Varallo, la roggia Mora e il torrente Agogna. Il viadotto sul fiume Terdoppio raggiunge invece i 458 metri, distribuiti su otto campate.

Completano il sistema delle opere il viadotto di 122,5 metri sulla linea ferroviaria Novara-Domodossola e sulla statale 229, quello di 89 metri sulla statale 32 a Cameri e sul canale Regina Elena e il ponte di 26 metri sulla linea ferroviaria Alessandria-Arona.

Attraversamenti per i campi e la fauna selvatica

Il progetto ha tenuto conto anche delle esigenze del territorio agricolo attraversato dalla nuova strada. Lungo il tracciato sono stati realizzati 25 sottopassi scatolari, pensati per garantire la continuità dei sistemi irrigui e i collegamenti tra i terreni coltivati a riso e cereali.

Sono inoltre presenti sei attraversamenti destinati al passaggio della fauna selvatica, per favorire gli spostamenti degli animali tra le aree interessate dall’infrastruttura.

Collegamenti più rapidi con l’A4 Torino-Milano

Uno degli obiettivi principali dell’intervento è alleggerire il traffico nella zona centrale di Novara e rendere più efficienti i collegamenti provinciali e interregionali. Il prolungamento della tangenziale verso ovest migliorerà in particolare l’accessibilità al casello di Novara Ovest dell’autostrada A4 Torino-Milano.

La nuova infrastruttura punta così a rafforzare il ruolo del Novarese come collegamento tra Piemonte e Lombardia, in un territorio caratterizzato sia dalla produzione agricola, con una forte presenza della filiera risicola, sia da attività industriali e logistiche.

«Il prolungamento della tangenziale di Novara è un’opera strategica che dà un impulso immediato alla mobilità del territorio», ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. Secondo Gemme, l’intervento contribuirà a migliorare il trasporto di persone e merci e i collegamenti con i principali corridoi logistici nazionali ed europei.

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera ammonta a circa 121 milioni di euro. I lavori sono stati eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese formato dal Consorzio Stabile Edilmaco e da Giugliano Costruzioni Metalliche.

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