A Torino c’è un corso per prepararsi alla vita di coppia: aperte le iscrizioni al corso prematrimoniale laico

TORINO – Diritti e doveri, gestione dei conflitti, sessualità, scelte patrimoniali e organizzazione delle spese familiari. Sono alcuni dei temi al centro di “Per un Sì consapevole”, il nuovo percorso laico e gratuito promosso dalla Città di Torino per aiutare le persone ad affrontare con maggiore consapevolezza la vita di coppia. Le iscrizioni sono aperte e il primo appuntamento è in programma martedì 3 novembre.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Torino e l‘Ordine degli Psicologi del Piemonte. Non si rivolge soltanto a chi intende sposarsi o costituire un’unione civile, ma anche alle coppie conviventi e a tutte le persone interessate a costruire relazioni più consapevoli.

Il corso prevede quattro incontri, dalle 18 alle 19.30, al Centro Relazioni Famiglie della Città di Torino, in via Bruino 4. Il programma affronterà gli aspetti giuridici, psicologici ed economici della vita condivisa, con il contributo di professionisti ed esperti.

Il primo incontro, il 3 novembre, sarà dedicato agli aspetti legali della vita familiare, dai diritti e doveri dei partner alle scelte patrimoniali, dalla genitorialità consapevole agli strumenti per prevenire e affrontare i conflitti. L’appuntamento sarà curato dall’Ordine degli Avvocati di Torino.

Martedì 10 novembre si parlerà invece di relazioni e psicologia di coppia, con un approfondimento sulle aspettative reciproche, i ruoli nella coppia contemporanea, l’intimità emotiva, la sessualità, la comunicazione e la gestione dei contrasti. L’incontro sarà a cura dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte.

Il terzo appuntamento, previsto per martedì 17 novembre e affidato a Kermasofia Impresa Sociale, sarà dedicato all’educazione finanziaria. Si parlerà di gestione dei conti correnti, costruzione di un budget familiare sostenibile, pianificazione delle spese importanti e autonomia economica personale all’interno di un progetto comune.

Il percorso si concluderà martedì 1° dicembre con un momento di confronto sui temi emersi durante gli incontri, per rispondere alle domande dei partecipanti e approfondire gli argomenti di maggiore interesse.

“Per un Sì consapevole è la nuova proposta della Città di Torino per accompagnare le cittadine e i cittadini torinesi in una delle scelte più importanti della loro vita, con un approccio laico e inclusivo – ha commentato l’assessore ai Servizi civici Francesco Tresso –. Si tratta di un ciclo di incontri rivolto alle diverse forme di vita familiare, aperto a chiunque desideri acquisire strumenti per affrontare con maggiore consapevolezza e responsabilità il percorso di coppia, che si avvale della preziosa collaborazione di professionisti qualificati come avvocati e psicologi”.

La vicesindaca con delega alle Politiche per le famiglie, Michela Favaro, ha sottolineato il ruolo del Centro Relazioni Famiglie, attivo da oltre vent’anni nel sostegno alle relazioni e ai nuclei familiari: “Con l’avvio dei corsi prematrimoniali laici la Città mette a sistema competenze professionali qualificate e valorizza un patrimonio di esperienza già presente, come quello del Centro Relazioni e Famiglie, che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento per l’accoglienza, l’orientamento e il sostegno alle relazioni e ai nuclei familiari – spiega –. La sperimentazione si inserisce inoltre in una prospettiva più ampia che vogliamo possa coinvolgere il Terzo settore, rafforzando nel tempo un modello di accompagnamento inclusivo e preventivo”.

L’iniziativa si inserisce in un indirizzo approvato dal Consiglio comunale, su proposta delle consigliere Ludovica Cioria e Amalia Santiangeli, e si ispira a esperienze analoghe già avviate in altre città italiane. Lo scorso aprile la Giunta comunale aveva approvato uno schema di protocollo con gli ordini professionali coinvolti per realizzare un percorso formativo multidisciplinare.

Per Jacopo Rosatelli, assessore ai Diritti e alle Pari opportunità, l’obiettivo è offrire strumenti utili a costruire rapporti basati sul rispetto e sull’uguaglianza: “Scegliere di costruire una vita insieme è una decisione importante, che riguarda non solo la sfera affettiva ma anche diritti, responsabilità e opportunità – afferma –. Con questo percorso laico vogliamo offrire alle persone strumenti utili per compiere scelte informate e consapevoli, rafforzando la capacità di autodeterminarsi e di costruire relazioni fondate sul rispetto reciproco, sulla parità e sulla condivisione. Promuovere la conoscenza dei propri diritti e delle diverse dimensioni che accompagnano la vita di coppia significa anche contribuire a prevenire situazioni di disuguaglianza e fragilità, sostenendo tutte le forme familiari in una prospettiva inclusiva e attenta alle libertà di ciascuna e ciascuno”.

Informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito della Città di Torino, alla pagina dedicata allo Stato civile.

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