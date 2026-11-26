TORINO – Un tragico gesto ha posto fine alla vita di un uomo di 33 anni.

Secondo quanto apprendiamo, nel tardo pomeriggio di ieri, 25 novembre, l’uomo è caduto dal 15esimo piano dell’ospedale Cto di Torino. Un volo che non gli ha lasciato scampo: il 33enne è morto sul colpo.

La vittima alcuni giorni fa era rimasto coinvolto in un brutto sinistro stradale sull’autostrada Torino-Milano, in direzione della Lombardia. A bordo dell’auto che guidava, una Fiat 500L, si è schiantato violentemente contro il separatore delle corsie del casello di Rondissone.

Non ci sarebbero dubbi sulla volontarietà del gesto.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile. Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

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