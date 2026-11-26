VERCELLI – La Guardia di Finanza di Vercelli ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 1,4 milioni di euro nei confronti di un commercialista residente nel Salento, condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per reati tributari.

Il provvedimento arriva al termine di una complessa indagine avviata nel 2022 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Vercelli, che aveva portato alla luce una frode fiscale da oltre 3,4 milioni di euro nel settore della logistica.

Al centro dell’inchiesta un sistema basato sulla creazione di crediti d’imposta inesistenti, successivamente utilizzati per compensare debiti tributari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, alcuni imprenditori del settore si sarebbero avvalsi della collaborazione di due consulenti fiscali, uno dei quali è il professionista destinatario della confisca definitiva.

Il sistema dei crediti d’imposta inesistenti

I due consulenti avrebbero predisposto veri e propri «pacchetti di modelli evasivi» destinati a essere utilizzati nella frode. Il meccanismo prevedeva la stipula di contratti con società inattive, che cedevano crediti d’imposta inesistenti in cambio di compensi in denaro.

A questo si aggiungeva l’imputazione a due aziende coinvolte nell’operazione di costi fittizi relativi ad attività di ricerca e sviluppo che sarebbero state svolte da una terza società. I crediti inesistenti venivano poi indicati nelle dichiarazioni fiscali e utilizzati per compensare i debiti nei confronti dell’erario.

Nel 2023, su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli, la Guardia di Finanza aveva già eseguito un sequestro preventivo nei confronti di nove persone e due società. Il provvedimento aveva riguardato immobili, autovetture e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro.

Confisca definitiva per circa 1,4 milioni di euro

Gli altri imputati hanno scelto percorsi giudiziari alternativi, ricorrendo al patteggiamento, con l’ammissione delle proprie responsabilità, oppure alla messa alla prova. Alle società coinvolte sono state invece applicate sanzioni pecuniarie previste dal decreto legislativo 231/2001.

Tutti gli altri soggetti coinvolti hanno inoltre garantito il pagamento del debito tributario. Un’eccezione è rappresentata proprio dal commercialista condannato in via definitiva, accusato di indebita compensazione di crediti inesistenti e di emissione di fatture false.

Nei suoi confronti il giudice ha disposto la confisca definitiva, anche per equivalente, fino a un valore di circa 1,4 milioni di euro.

L’esecuzione del provvedimento, delegata dalla Procura di Vercelli, ha consentito alla Guardia di Finanza di acquisire definitivamente i saldi dei rapporti finanziari nella disponibilità del professionista, una parte di un immobile situato in provincia di Lecce e le quote societarie di tre aziende.

L’operazione rientra nelle attività della Guardia di Finanza per il contrasto all’evasione fiscale, fenomeno che altera la concorrenza, distorce l’allocazione delle risorse e compromette il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

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