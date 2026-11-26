TORINO – Un grave scontro stradale è costato la vita a un uomo, mentre una seconda persona sarebbe rimasta ferita.

Cosa è successo

Secondo le primissime informazioni in nostro possesso, lo schianto si è verificato all’incrocio tra strada del Molino del Villaretto e strada comunale del Villaretto. Qui il conducente di una Fiat 500 si è scontrato con il conducente di un carroattrezzi, per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto si è rivelato fatale per l’automobilista, per il quale non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi sanitari, che hanno prestato le prime cure alla persona rimasta ferita, e gli agenti della polizia locale di Torino.

Notizia in aggiornamento

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