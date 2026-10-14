Alessandria, consigliere comunale si collega alla commissione dalla spa in accappatoio: scoppia la polemica

ALESSANDRIA – Scoppia la polemica ad Alessandria intorno a Vincenzo Demarte, vicepresidente della Provincia e capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale. Durante la commissione Sviluppo e Territorio di martedì 13 ottobre, il politico si è collegato in videoconferenza da un centro benessere, comparendo davanti alla telecamera in accappatoio e, per alcuni istanti, anche a torso nudo.

La scena, trasmessa in diretta nell’aula del Consiglio comunale e in streaming su YouTube, ha immediatamente suscitato reazioni e critiche da parte di esponenti politici e amministratori locali.

Il video della commissione non è più disponibile su YouTube

Il collegamento dalla spa è andato in onda durante i lavori della commissione, rendendo visibile la situazione sia ai presenti in aula sia a chi seguiva la seduta online. Dopo qualche ora, però, il video non risultava più disponibile sul canale YouTube del Comune di Alessandria, a differenza delle registrazioni delle altre sedute.

La vicenda ha alimentato le polemiche sul comportamento del rappresentante di Forza Italia e sul rispetto del decoro istituzionale durante le attività degli organi comunali.

Le critiche dell’assessora Oneto e del Partito democratico

Tra le prime reazioni quella dell’assessora comunale Vittoria Oneto, che ha espresso «profonda amarezza» per quanto accaduto. «Il decoro delle istituzioni passa dalle azioni di ogni giorno», ha sottolineato, evidenziando come «simili leggerezze danneggiano la fiducia dei cittadini e dei giovani nella democrazia».

Un richiamo che assume un significato particolare anche per la vicinanza della vicenda a una seduta consiliare dedicata proprio ai giovani.

Critiche sono arrivate anche dal Partito democratico, che ha messo in discussione la credibilità di Demarte come rappresentante delle istituzioni, chiedendosi quale autorevolezza possa mantenere un esponente politico dopo una scena di questo tipo.

La spiegazione di Demarte: «Pensavo che la telecamera fosse spenta»

Di fronte alle contestazioni, Vincenzo Demarte ha ricondotto l’episodio a un errore tecnico. «È stato un errore tecnico – ha dichiarato – ero convinto che la telecamera fosse spenta».

Una spiegazione che non ha evitato le polemiche, con il caso destinato ad alimentare il confronto politico ad Alessandria sul comportamento e sulla responsabilità di chi ricopre incarichi pubblici.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese