TORINO – Dopo due mesi di attesa e di dolore, la famiglia di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi a Torino, potrà finalmente celebrare il funerale. A comunicare la data delle esequie è stata la sorella Ramona, che ha affidato ai social un messaggio di profondo dolore, ma anche un appello al rispetto e alla dignità della memoria del fratello.

I funerali si svolgeranno sabato 28 novembre alle 14 nella parrocchia di Santa Maria, in via Don Gnocchi, a Settimo Torinese. Al termine della cerimonia, il corteo proseguirà verso il Tempio crematorio di Mappano.

Il Rosario sarà recitato venerdì 27 novembre alle 18.45, sempre nella parrocchia Santa Maria. Chi vorrà rendere omaggio a Fabio potrà farlo alla Casa funeraria di Leinì, in via Caselle 69, dalle 10 alle 13.

Il messaggio della sorella: «Fabio merita rispetto»

Ad accompagnare l’annuncio dei funerali è stato un lungo messaggio di Ramona, che ha spiegato il significato di questo momento per la famiglia, dopo settimane di attesa.

«Dopo 60 giorni di attesa, difficili e dolorosi, possiamo celebrare il funerale di mio fratello Fabio», ha scritto, ringraziando tutte le persone che in questo periodo hanno manifestato affetto e vicinanza.

La sorella ha voluto soprattutto lanciare un appello, chiedendo di non alimentare speculazioni, giudizi e ulteriori sofferenze intorno alla vicenda.

«Ciò che è successo merita solo silenzio e rispetto… Fabio merita rispetto!», ha sottolineato. Un passaggio nel quale Ramona invita anche a non identificare il fratello esclusivamente con le circostanze della sua morte: «Lui era tante cose, e non quei tre miseri aggettivi con cui è stato descritto».

Un messaggio che vuole riportare l’attenzione sulla persona, oltre che sulla terribile vicenda di cronaca che lo ha visto vittima.

La sorella ha poi affidato a parole molto intime il proprio pensiero sull’ultimo viaggio di Fabio, immaginando che, mentre i familiari lo saluteranno con dolore, lui possa essere accolto «a braccia aperte, con amore e gioia», finalmente in pace.

«Non sarà più fisicamente con noi, qui sulla Terra, ma il suo spirito vivrà per sempre», ha concluso.

L’omicidio di Fabio Colapietro: cosa è successo a Torino

La morte di Fabio Colapietro aveva scosso Torino e il territorio di Settimo Torinese alla fine di settembre. Il corpo del 39enne, originario di Chivasso e residente a Settimo, era stato ritrovato nella notte tra il 24 e il 25 settembre 2026 in un appartamento di via Tommaso Gulli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino.

A far scattare le indagini era stata la telefonata al 112 della madre di uno dei giovani coinvolti, preoccupata per quanto le aveva raccontato il figlio. Gli investigatori erano così arrivati all’abitazione, dove erano stati scoperti i resti del 39enne, smembrato e nascosto tra sacchi e contenitori.

Per l’omicidio era stato fermato Christian Matheus De Oliveira Morando, 26enne, che aveva ammesso di aver ucciso Colapietro, sostenendo di non ricordare con precisione la dinamica dell’aggressione. Al centro della ricostruzione investigativa c’era un incontro nell’appartamento, durante il quale sarebbe scoppiata una lite.

Insieme a lui erano state fermate altre due persone, Nicole Formichetti e Keith Butig, con accuse relative al favoreggiamento e alla soppressione del cadavere.

Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia cautelare in carcere per tutti e tre, pur non convalidando i fermi per l’assenza del pericolo di fuga.

Le indagini e gli ultimi accertamenti

La ricostruzione di quanto accaduto non è ancora completa. Nelle settimane successive al delitto gli investigatori hanno proseguito gli accertamenti per chiarire le responsabilità individuali e la dinamica dell’omicidio.

A novembre la Squadra mobile e la Scientifica sono tornate nell’appartamento di via Gulli per nuovi rilievi, concentrandosi sulle tracce biologiche, sulle impronte e sugli oggetti presenti nell’alloggio.

Sono stati disposti anche approfondimenti sui dispositivi elettronici sequestrati e sul computer della docente. Restano inoltre da chiarire le diverse versioni fornite dagli indagati sul coinvolgimento delle due donne nelle fasi dell’aggressione.

Per la famiglia, intanto, l’annuncio dei funerali rappresenta un passaggio atteso e doloroso: la possibilità di dare finalmente un ultimo saluto a Fabio.

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