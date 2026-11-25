CHIERI – Lotta tra la vita e la morte all’ospedale Molinette di Torino un ragazzo di 21 anni rimasto vittima di una brutale aggressione nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 novembre, nel cuore di Chieri.

I soccorsi d’urgenza

L’allarme è scattato in piazza Caselli, dove il ventunenne è stato raggiunto da una coltellata al collo mentre si trovava all’esterno del locale associativo della zona. Soccorso inizialmente dai sanitari della Croce Rossa e trasportato al pronto soccorso, il giovane è stato poi trasferito d’urgenza alle Molinette a causa della criticità del quadro clinico.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Chieri, affiancati dagli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato immediatamente le ricerche dell’autore del gesto, dileguatosi a piedi in direzione di via Tana e ritenuto pericoloso dagli investigatori. I militari hanno inoltre ispezionato palmo a palmo l’area verde adiacente alla piazza nel tentativo di recuperare l’arma utilizzata per il ferimento.

Al momento l’episodio viene trattato come tentato omicidio e la pista principale battuta dagli inquirenti porta a un possibile regolamento di conti, forse maturato nell’ambito dello spaccio di stupefacenti.

Il racconto dei presenti

Secondo quanto riferito da un giovane presente sul posto, tra i due ragazzi non ci sarebbe stato alcun diverbio acceso prima dell’affondo: i due stavano conversando normalmente fino all’istante in cui è partita la coltellata.

Un ulteriore elemento utile alle indagini arriva dalla gestione del circolo di piazza Caselli, un ritrovo riservato esclusivamente ai tesserati. Silvia Piras, tra i responsabili della struttura, ha riferito che soltanto pochi giorni fa era stato mandato via un giovane sorpreso a forzare un’inferriata, verosimilmente con l’intento di introdursi per rubare e, stando alle segnalazioni raccolte sul posto, potrebbe trattarsi della stessa persona oggi ricercata per l’accoltellamento.

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