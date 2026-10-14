Novara, 70enne investito mentre attraversa corso Milano: sbalzato per oltre 20 metri

NOVARA – Un uomo di 70 anni, residente a Oleggio, è stato investito da un’auto nella mattinata di oggi, mercoledì 14 ottobre, in corso Milano a Novara, all’altezza dell’incrocio con via Sconfietti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30. L’anziano stava attraversando la strada, lontano dalle strisce pedonali, per raggiungere il lato dei numeri civici dispari di corso Milano. In quel momento è stato investito da un’auto, guidata da una donna, che procedeva in direzione della periferia cittadina.

L’impatto è stato violento: il 70enne è stato sbalzato sull’asfalto, finendo a oltre 20 metri dal punto in cui è stato colpito.

L’automobilista si è fermata subito dopo lo scontro per prestare i primi soccorsi. Sul posto è intervenuta un’équipe del 118, che ha assistito il ferito prima di trasportarlo all’ospedale Maggiore di Novara.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese