CronacaNovara
Novara, 70enne investito mentre attraversa corso Milano: sbalzato per oltre 20 metri
L’impatto è stato violento: il 70enne è stato sbalzato sull’asfalto, finendo a oltre 20 metri dal punto in cui è stato colpito
NOVARA – Un uomo di 70 anni, residente a Oleggio, è stato investito da un’auto nella mattinata di oggi, mercoledì 14 ottobre, in corso Milano a Novara, all’altezza dell’incrocio con via Sconfietti.
L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30. L’anziano stava attraversando la strada, lontano dalle strisce pedonali, per raggiungere il lato dei numeri civici dispari di corso Milano. In quel momento è stato investito da un’auto, guidata da una donna, che procedeva in direzione della periferia cittadina.
L’impatto è stato violento: il 70enne è stato sbalzato sull’asfalto, finendo a oltre 20 metri dal punto in cui è stato colpito.
L’automobilista si è fermata subito dopo lo scontro per prestare i primi soccorsi. Sul posto è intervenuta un’équipe del 118, che ha assistito il ferito prima di trasportarlo all’ospedale Maggiore di Novara.
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