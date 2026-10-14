“Pedro, vieni in Italia”: Luciana Littizzetto scrive una lettera a Sánchez e lui risponde

TORINO – Tutto ha avuto inizio nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa, durante la quale Luciana Littizzetto ha dedicato al premier spagnolo Pedro Sánchez una delle sue celebri “letterine”. Con il suo stile inconfondibile e uno spagnolo volutamente maccheronico, la comica ha ironizzato sulle recenti tensioni politiche in Spagna, invitando scherzosamente Sánchez a trasferirsi in Italia per prendere le redini del “campo largo” e mettere d’accordo le forze progressiste nostrane.

Tra battute sulla situazione politica “qui Schlein e Conte litigano come cane e gatto”, batture: “Mi amor, mi sol, bonito, tocco de Pata Negra, yo te penso a Madrid solo, soletto a riempir lo scatolones e mi viene uno strangulion al corazion”; e inviti a “bailar esta vida loca”, l’appello non è passato inosservato.

La risposta di Sánchez alla Littizzetto

Si è aperto così un insolito e divertente siparietto internazionale che presto ha fatto il giro del nostro Paese a partire da Instagram, dove il presidente del Governo spagnolo ha riposto al post della conduttrice.

La risposta del leader socialista, infatti, è arrivata a sorpresa direttamente tra i commenti del post ufficiale pubblicato sulla pagina Instagram della trasmissione:

«Grazie per le gentili parole, Luciana, ma devo rimanere in Spagna a cucinare paella per almeno altri quattro anni».

Nonostante i sondaggi diano attualmente favorita l’opposizione di destra in vista del voto del 29 novembre, Sánchez ha ribadito il suo impegno politico per il prossimo quadriennio, cogliendo l’occasione per lanciare un messaggio chiaro anche sulle dinamiche politiche italiane:

«Per l’Italia non riesco proprio a immaginare una persona migliore per l’Italia che Elly Schlein».

Il divertito scambio epistolare social si è concluso con un omaggio musicale e romantico. Riprendendo la celebre hit di Raffaella Carrà citata in puntata dalla comica, il premier spagnolo ha chiuso il suo messaggio con un saluto d’autore accompagnato da una emoji di una rosa rossa:

«Sempre tuo, Pedro Pedro Pedro».

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