Alba, riscaldamenti accesi dal 19 ottobre negli edifici comunali. Ai privati è solo consigliato il posticipo

ALBA – Ad Alba da oggi, giovedì 15 ottobre, è possibile accendere il riscaldamento, come previsto dalla normativa nazionale. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alberto Gatto, ha però deciso di rinviare a lunedì 19 ottobre l’accensione degli impianti negli edifici comunali, viste le temperature ancora miti per il periodo.

La scelta punta a evitare consumi energetici non necessari e a limitare gli sprechi in una fase in cui il clima non richiede ancora un utilizzo diffuso del riscaldamento.

Il Comune invita anche i cittadini a valutare le condizioni delle proprie abitazioni e, se le temperature sono ancora confortevoli, a rimandare l’accensione degli impianti, contribuendo così al risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente.

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