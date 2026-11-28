LA LOGGIA – Un violentissimo frontale avvenuto attorno alle 11 di oggi è costato la vita a un’anziana coppia che viaggiava insieme su un’auto. Lo scontro si è verificato a La Loggia, lungo la ex statale 20, nell’hinterland Torinese. Vittime un uomo e una donna di 87 anni, che sono rimasti incastrati nell’abitacolo. Ferito anche un uomo di 43 anni, alla guida della seconda auto.

Sul posto il 118 di Azienda Zero ha inviato con un’ambulanza, e l’elicottero del Servizio regionale di elisoccorso, rientrato dopo la constatazione del decesso della coppia. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento del Lingotto e la polizia locale di La Loggia, che sta effettuando i rilievi, tramite cui si potrà capire meglio la dinamica dell’impatto.

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