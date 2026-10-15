Due medaglie d’argento per l’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista. Ganna e Balsamo nei quartetti finali

PIEMONTE – Doppia medaglia d’argento per l’Italia nei mondiali di ciclismo su pista di Shangai, andati in scena questo pomeriggio. Tra i protagonisti azzurri, anche il verbanese Filippo Ganna e la cuneese Elisa Balsamo.

Il primo è stato impegnato nella prova maschile insieme a Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti: il quartetto si è arreso (ancora una volta) ai danesi in una sfida che non è mai stata in discussione, sin dall’inizio. Gli azzurri chiudono a oltre quattro secondi dal 3.40.865 da Bevort, Leth, Madsen e Pedersen. Terzi i britannici.

Epilogo simile per le azzurre, che terminano nettamente alle spalle della Gran Bretagna (4.04.610) nell’inseguimento a squadre. Balsamo ha corso insieme a Vittoria Guazzini, Chiara Consonni e Martina Fidanza; alla medaglia contribuisce anche Martina Alzini, schierata nei turni precedenti e sostituita in finale da Consonni. Le ragazze hanno patito sulle gambe il durissimo turno preliminare mattutino contro la Germania, poi medaglia di bronzo, cedendo così il titolo iridato. Bronzo femminile alla Germania.

Nonostante per entrambe le compagini ci fossero speranze di oro, il risultato ottenuto oggi è comunque molto importante, in particolare in prospettiva qualificazione olimpica a Los Angeles.

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