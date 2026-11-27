TORINO – Aprirà al pubblico venerdì 11 dicembre la nuova Biblioteca Centrale di Torino, negli spazi riqualificati di Torino Esposizioni al Valentino. Per l’inaugurazione sono in programma tre giorni di incontri, letture, musica, mostre e visite guidate, fino a domenica 13 dicembre.

Il taglio del nastro è previsto venerdì alle 11.30, all’ingresso di corso Massimo d’Azeglio. Dalle 12 la biblioteca sarà aperta ai visitatori. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 19, letture e attività per tutte le età. In serata, dalle 20 a mezzanotte, l’evento sonoro Urbaphonia, con ingresso gratuito previa registrazione.

Sabato 12 dicembre la giornata sarà dedicata alle famiglie dalle 9 alle 15, con letture e laboratori. Dalle 12 a mezzanotte spazio alla maratona culturale di 12 ore, con scrittori, musicisti e performance. Tra gli ospiti annunciati Willie Peyote, Eugenio in Via di Gioia, Murubutu, Perturbazione e Antonio Manzini.

Domenica 13 dicembre il programma si aprirà con una pratica di mindfulness dalle 10 alle 11 e una mattinata d’ascolto dalle 10.30 alle 12.30. Dalle 12 alle 17 sono previste attività del Politecnico, mentre nel pomeriggio torneranno letture, giochi e laboratori per famiglie.

Durante tutte e tre le giornate saranno visitabili mostre dedicate a Primo Levi, ai libri storici delle collezioni civiche, al tema del consenso e alla figura di Jella Lepman. In programma anche visite guidate alla scoperta dell’architettura di Pier Luigi Nervi.

Una nuova biblioteca nel complesso di Nervi

La Biblioteca Centrale occupa oltre 20mila metri quadrati nei padiglioni di Torino Esposizioni, progettati da Pier Luigi Nervi e recuperati dopo anni di inutilizzo. Il progetto, finanziato con risorse del Piano nazionale complementare al Pnrr, ha richiesto circa tre anni di lavori.

La struttura sarà il cuore del nuovo polo culturale VALE, promosso dalla Città insieme a università e fondazioni. Comprenderà spazi per lettura e studio, aree per bambini e giovani, laboratori, sale per eventi, collezioni storiche e servizi digitali. Il Salone Nervi ospiterà oltre 300 posti di lettura; in tutta la biblioteca sono previste circa 1.400 sedute.

L’ingresso sarà gratuito. Per alcuni laboratori è necessaria la prenotazione, mentre l’evento Urbaphonia richiede la registrazione. Il programma completo e aggiornato è disponibile sul sito valetorino.it.

Informazioni pratiche

Orari di apertura straordinaria : venerdì 11 dicembre (12 – 00.00), sabato 12 dicembre (9– 00.00), domenica 13 dicembre (9– 17). Da lunedì 14 dicembre (settimana successiva all’inaugurazione) la Biblioteca osserverà gli orari ordinari consultabili su bct.comune.torino.it . : venerdì 11 dicembre (12 – 00.00), sabato 12 dicembre (9– 00.00), domenica 13 dicembre (9– 17). Da lunedì 14 dicembre (settimana successiva all’inaugurazione) la Biblioteca osserverà gli orari ordinari consultabili su

Modalità di accesso : tutti gli eventi saranno gratuiti e ad accesso libero fino a esaurimento posti, salvo gli appuntamenti per cui è indicata la prenotazione obbligatoria sul sito valetorino.it : tutti gli eventi saranno gratuiti e ad accesso libero fino a esaurimento posti, salvo gli appuntamenti per cui è indicata la prenotazione obbligatoria sul sito

Come arrivare: Metropolitana Linea 1 (fermata Nizza); trasporto pubblico di superficie linee 9, 16, 18, 42, 67, STAR 2.

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