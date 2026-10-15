Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 15 ottobre 2026: i numeri vincenti

Torna l’appuntamento più atteso dagli appassionati. Questa sera, giovedì 15 ottobre 2026, vanno in scena le nuove estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto, pronte a distribuire premi e a cambiare la vita di qualche fortunato giocatore.

I riflettori sono puntati come di consueto sulla sestina vincente del SuperEnalotto, che per il concorso di oggi mette in palio un jackpot di 40,3 milioni di euro.

Scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle dieci ruote regionali e su quella Nazionale, la combinazione vincente del SuperEnalotto e i numeri del 10eLotto in tempo reale.

Ecco i numeri del Lotto di giovedì 15 ottobre 2026:

in aggiornamento

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 15 ottobre sono:

in aggiornamento

Numero oro:

Doppio oro:

Extra:

I numeri del Superenalotto del 15 ottobre 2026:

in aggiornamento

La combinazione vincente è:

Il numero Jolly è:

Il numero Superstar è:

Il Jackpot del Superenalotto: 40,3 milioni di euro.

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 16 ottobre 2026:

I numeri ritardatari in assoluto:

Firenze 66 (manca da 113 estrazioni) Torino 25 (manca da 104 estrazioni) Roma 13 (manca da 99 estrazioni) Genova 21 (manca da 95 estrazioni) Genova: 54 (manca da 91 estrazioni) Cagliari: 11 (manca da 80 estrazioni) Venezia: 67 (manca da 76 estrazioni) Bari: 85 (manca da 73 estrazioni) Bari: 28 (manca da 73 estrazioni) Napoli 17 (manca da 73 estrazioni)

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 16 ottobre:

87 (manca da 68 estrazioni) – 80 (da 53) – 88 (da 42) – 58 e 49 (da 41) – 83 (da 40)

I simboli estratti al Simbolotto

in aggiornamento

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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