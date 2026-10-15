Topi nel Palazzo di Giustizia di Torino: avviata la derattizzazione in tutto l’edificio

TORINO – Topi nei corridoi, nelle aule e negli uffici del Palazzo di Giustizia di Torino. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni della presenza di roditori all’interno dell’edificio, con avvistamenti che non riguardano soltanto i locali del seminterrato, ma anche gli spazi dei piani superiori.

Il problema interessa diverse aree del tribunale, comprese le aule e gli uffici utilizzati quotidianamente da magistrati, cancellieri e avvocati. Per contrastare la presenza dei roditori sono già state posizionate numerose esche, approvate dal medico competente.

Della situazione si sta occupando l’ufficio tecnico della Corte d’appello. La presidente Alessandra Bassi ha spiegato che è stata avviata una derattizzazione “a tappeto su tutto il palazzo”, accompagnata dall’installazione di trappole specifiche nei locali tecnici.

“Si tratta di un problema già noto al quale abbiamo fatto tempestivamente fronte e che dovrebbe essere risolto a breve”, ha dichiarato Bassi.

Anche il presidente del tribunale, Modestino Villani, ha confermato la rapidità dell’intervento, spiegando che “si è potuti partire tempestivamente” grazie alla disponibilità di fondi già stanziati per le operazioni di derattizzazione.

Secondo le prime ipotesi, la presenza dei topi potrebbe essere collegata ai recenti lavori di scavo sulla strada davanti all’ingresso principale del Palazzo di Giustizia. I cantieri potrebbero aver provocato lo spostamento dei roditori verso l’edificio, nonostante la presenza di una colonia felina negli spazi esterni.

Non è la prima volta che il tribunale torinese deve affrontare un problema di infestazione. Alcuni anni fa il palazzo era stato evacuato a causa della presenza di numerose blatte, rendendo necessario un intervento di disinfestazione e sanificazione dell’intero complesso.

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