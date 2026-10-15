Treni, stop tra Chivasso e Santhià il 17 e 18 ottobre e il 14 novembre: attivati bus sostitutivi

CHIVASSO – Modifiche alla circolazione ferroviaria per consentire lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale sulla linea tra Chivasso e Santhià. Le interruzioni sono previste nel fine settimana di sabato 17 e domenica 18 ottobre e nella giornata di sabato 14 novembre.

Per garantire la continuità del servizio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha predisposto autobus sostitutivi per i treni delle linee Torino-Milano e Ivrea-Novara, limitatamente alla tratta tra Chivasso e Santhià.

Coinvolta anche la linea Chivasso-Alessandria: i treni saranno cancellati tra Chivasso e Crescentino e sostituiti con bus.

Nelle giornate del 17 e 18 ottobre, a causa di modifiche alla viabilità nel Comune di Saluggia, gli autobus non effettueranno fermata a Saluggia e Sant’Antonino di Saluggia. I viaggiatori sono invitati a considerare le variazioni nella pianificazione degli spostamenti.

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