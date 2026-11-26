PIOBESI TORINESE – Un brutto scontro stradale si è verificato nella mattinata di oggi a Piobesi Torinese.

Lo scontro e l’auto nel canale

È successo tutto intorno alle 8.30, i conducenti di due automobili si sono scontrati sul ponticello lungo la strada provinciale 142. A causa dell’impatto, una delle vetture è uscita di strada finendo in un canale e ribaltandosi.

A bordo dell’auto finita in acqua – forse nel tentativo di evitare lo scontro – viaggiava una donna di 67 anni. Soccorsa e affidata alle cure mediche del personale sanitario giunto sul posto, è stata trasportata in codice giallo al Cto di Torino. L’altro conducente, un ragazzo, dopo i primi controlli sul posto è stato accompagnato all’ospedale San Luigi di Orbassano con ferite non gravi.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio, sarebbe stato il giovane alla guida a provocare il sinistro e a prestare subito aiuto alla donna per farla uscire dall’acqua.

Sul luogo dell’impatto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco di Torino, impegnate nel recupero delle persone coinvolte e del mezzo finito nel canale, nella messa in sicurezza dei veicoli e nelle verifiche in acqua per escludere la presenza di altri occupanti.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese