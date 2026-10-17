Torino, fermato in monopattino senza casco sul marciapiede, fugge e investe un’agente della polizia locale

TORINO – Un controllo stradale si è trasformato in un inseguimento nella mattinata di giovedì 15 ottobre a Torino. Un giovane di 23 anni, fermato dalla polizia locale mentre viaggiava in monopattino senza casco e sul marciapiede, avrebbe cercato di sottrarsi al controllo investendo un’agente e scappando prima con il mezzo e poi a piedi.

L’episodio è avvenuto intorno alle 9 all’incrocio tra via Arnaldo da Brescia e via Filadelfia, nella zona sud della città.

Il tentativo di fuga durante il controllo

Una pattuglia del Reparto Aliquota Pronto Impiego Sud della polizia locale, impegnata nei controlli stradali, ha notato il giovane mentre procedeva in monopattino senza indossare il casco e circolando sul marciapiede. Gli agenti gli hanno intimato l’alt e il ventitreenne, inizialmente, si è fermato, fornendo le proprie generalità.

Mentre la pattuglia stava verificando i documenti, il giovane è ripartito improvvisamente nel tentativo di allontanarsi. Durante la manovra si è scontrato con un’agente che si trovava davanti a lui. Entrambi sono caduti a terra.

Il ragazzo si è rialzato e ha proseguito la fuga a piedi in direzione di via Filadelfia. L’altro componente della pattuglia lo ha inseguito, chiedendo nel frattempo l’intervento dei rinforzi.

Grazie all’arrivo di altre pattuglie già presenti nella zona, il ventitreenne è stato rintracciato poco più avanti, mentre cercava di nascondersi nell’androne di un palazzo.

Denunciato a piede libero, monopattino sequestrato

Accompagnato al Comando di via Bologna, il giovane è stato identificato: secondo quanto riferito dalla polizia locale, durante il primo controllo aveva fornito false generalità.

È stato quindi indagato a piede libero per resistenza, aggressione a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e attestazione di false generalità. Il monopattino è stato sottoposto a sequestro giudiziario probatorio.

L’agente coinvolta nello scontro ha dovuto ricorrere alle cure mediche per le lesioni riportate, con una prognosi di nove giorni.

Oltre 11mila sanzioni per i monopattini a Torino

La polizia locale di Torino prosegue i controlli sulla circolazione dei monopattini elettrici. Dall’inizio del 2026, secondo i dati diffusi dal Corpo, sono state elevate oltre 11mila sanzioni. Di queste, 5.656 riguardano violazioni delle norme di comportamento nella circolazione da parte dei conducenti.

Il procedimento relativo al ventitreenne si trova nella fase delle indagini preliminari. Come precisato dalla polizia locale, resta valida la presunzione di non colpevolezza dell’indagato fino a un’eventuale sentenza definitiva.

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