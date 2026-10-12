Monopattini elettrici a Torino, quasi 12 mila multe nel 2026: 43 al giorno

TORINO – Quasi 12 mila multe dall’inizio dell’anno, con una media di 43 sanzioni al giorno. È il bilancio dei controlli della polizia municipale di Torino sui monopattini elettrici dal primo gennaio all’8 ottobre 2026. I dati sono stati illustrati dall’assessore comunale alla Sicurezza, Marco Porcedda, durante una seduta della Sala Rossa, in risposta a un’interpellanza presentata da Pierlucio Firrao, consigliere di Torino Bellissima.

L’interpellanza chiedeva un aggiornamento sul numero delle sanzioni, sulla loro distribuzione sul territorio cittadino, sulle violazioni più frequenti e sugli incidenti che coinvolgono i monopattini elettrici.

Monopattini elettrici, le violazioni più frequenti a Torino

Per analizzare nel dettaglio le infrazioni contestate, i dati si riferiscono al periodo compreso tra il 16 maggio e il 31 agosto 2026, successivo all’introduzione dell’obbligo di esporre la targa sul monopattino.

La violazione più frequente riguarda la sosta irregolare, che rappresenta il 40,2% delle multe. Al secondo posto c’è il mancato utilizzo del casco, con il 22% delle sanzioni, seguito dalla mancata esposizione della targa, che pesa per il 14,9%.

L’assenza di assicurazione, diventata obbligatoria dal 16 luglio, rappresenta invece il 12,9% delle infrazioni contestate nel periodo considerato.

Tra le altre violazioni rilevate dalla polizia municipale figurano le caratteristiche tecniche del mezzo non conformi alla legge, con il 3,7% delle multe, e il trasporto irregolare di passeggeri, che rappresenta il 2,9%. La circolazione sui marciapiedi incide infine per lo 0,9% del totale.

I dati mostrano quindi che una parte consistente delle sanzioni riguarda il parcheggio dei mezzi, mentre tra le altre infrazioni più ricorrenti ci sono il mancato utilizzo del casco e le irregolarità relative a targa e assicurazione.

Le zone di Torino con più multe ai monopattini

La distribuzione territoriale delle sanzioni evidenzia una forte concentrazione nelle zone centrali di Torino, mentre le percentuali risultano più contenute nelle circoscrizioni periferiche.

A guidare la classifica è la Circoscrizione 1, che comprende Centro e Crocetta, dove si concentra il 46,7% delle multe. Segue la Circoscrizione 8, che comprende San Salvario, Lingotto e Borgo Po, con il 16,3%.

Al terzo posto si trova la Circoscrizione 7, con i quartieri Aurora, Vanchiglia e Madonna del Pilone, che raccoglie l’8,9% delle sanzioni.

La Circoscrizione 2, che comprende Santa Rita e Mirafiori, e la Circoscrizione 6, con Barriera di Milano, Regio Parco e Falchera, registrano entrambe l’8,2%.

Più distanziate le altre zone della città: alla Circoscrizione 4, con San Donato e Parella, è attribuito il 7% delle multe, mentre la Circoscrizione 3, che comprende San Paolo, Cenisia e Pozzo Strada, si ferma al 2,9%. Chiude la graduatoria la Circoscrizione 5, con Borgo Vittoria, Lucento e Vallette, dove si concentra l’1,7% delle sanzioni.

Incidenti con monopattini: 87 feriti in poco più di tre mesi

Accanto ai dati sulle multe, l’interpellanza ha affrontato anche il tema della sicurezza stradale.

Tra il 16 maggio e il 31 agosto 2026, a Torino sono stati registrati 108 incidenti con monopattini elettrici coinvolti, con 87 feriti e nessun decesso.

Nello stesso periodo, le sanzioni elevate dalla polizia municipale hanno generato per la Città entrate per quasi 110 mila euro.

Il bilancio restituisce così una fotografia dell’utilizzo dei monopattini elettrici a Torino: da una parte, un numero elevato di infrazioni, soprattutto legate alla sosta e al rispetto delle regole di circolazione; dall’altra, oltre cento incidenti registrati nell’arco di poco più di tre mesi, con decine di persone ferite.

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