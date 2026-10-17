Grugliasco, investe un 13enne in monopattino e fugge: identificato un uomo di 54 anni

GRUGLIASCO – Un ragazzo di 13 anni in monopattino elettrico, un furgone e il conducente che si allontana senza fermarsi dopo l’impatto. È quanto accaduto lo scorso 28 agosto in corso Torino, all’altezza del civico 170, a Grugliasco. A distanza di tempo, gli agenti sono riusciti a identificare il conducente del mezzo, un uomo di 54 anni, al quale sono state contestate le violazioni del Codice della Strada per fuga e omissione di soccorso.

Il ragazzo trasportato in ospedale

Nello scontro erano rimasti coinvolti un furgone Peugeot Expert e il monopattino elettrico condotto dal minorenne. Dopo la collisione, il ragazzo era stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Rivoli per ricevere le cure mediche.

Il conducente del furgone, invece, non si era fermato dopo l’impatto, allontanandosi dal luogo della collisione.

Le telecamere e i rilievi per identificare il conducente

Per ricostruire la dinamica e risalire al veicolo coinvolto, gli agenti hanno svolto una serie di accertamenti. Alle verifiche sul posto, con i rilievi planimetrici e il recupero di un frammento della carrozzeria, si è aggiunta l’analisi incrociata delle immagini registrate dalle telecamere della zona e dei dati dei sistemi comunali di lettura delle targhe.

Gli approfondimenti hanno permesso di individuare il Peugeot Expert e di risalire all’uomo che lo conduceva, attraverso i registri della flotta aziendale e della società di noleggio del mezzo.

Al 54enne sono state contestate le violazioni dell’articolo 189 del Codice della Strada, relative alla fuga dopo una collisione stradale e all’omissione di soccorso. Per l’uomo è scattato il ritiro della patente di guida, mentre gli atti sono stati trasmessi all’Autorità giudiziaria per gli adempimenti di competenza.

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