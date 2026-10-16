In arrivo due ondate di maltempo sul Piemonte, temperature previste in discesa

PIEMONTE – Come già annunciato, si appresta a terminare questa prima parte tutto sommato mite di autunno in Piemonte. C’è ancora un ampio margine di incertezza, ma si possono già rilevare le tendenze climatiche dei prossimi giorni.

Secondo il meteorologo Andrea Vuolo, tra domenica 18 e mercoledì 21 ottobre si aprirà una potenziale fase di maltempo sul Nord-Ovest dell’Italia con precipitazioni localmente abbondanti e possibili criticità.

Sul Piemonte i primi piovaschi si dovrebbero registrare tra la serata e la notte tra sabato e domenica a partire dalle aree alpine e prealpine comprese tra il Torinese e il Vco, in intensificazione entro domenica mattina anche sui settori pedemontani e di alta pianura dall’alto Canavese al Verbano, sull’Appennino alessandrino e sulle aree orientali della regione tra Alessandrino, Vercellese e Novarese, più limitatamente anche sul Torinese a Nord del Po. Sulle basse pianure a Sud del Po fenomeni che risulteranno in genere molto deboli e sporadici, specie tra basso Torinese e Cuneese, tuttavia con tendenza ad una generale estensione dei fenomeni anche su queste aree nella seconda parte della giornata di domenica e nel corso di lunedì.

Domenica i fenomeni più intensi tenderanno a concentrarsi sul comparto alpino e prealpino di Biellese, Sesia, Verbano e Ossola, ma anche sull’Appennino alessandrino. In abbassamento anche le temperature massime secondo l’ultimo bollettino Arpa, attese inferiori a 19° in tutte le province da domenica.

Entro lunedì pomeriggio, quando si concluderà la prima fase dell’ondata di maltempo, gli accumuli pluviometrici in alcune aree potranno raggiungere o talora superare anche i 150-200 millimetri, ma con locali picchi superiori sui settori maggiormente interessati dalla stazionarietà dei fenomeni, in primis i crinali appenninici di confine tra Piemonte e Liguria e poi sul la zona prealpina compresa tra alto Biellese, medio-bassa Valsesia, Cusio, area a Nord del Lago Maggiore e Ossola. La quota neve si manterrà generalmente superiore ai 2.400-2.700 metri, ma con fasi di neve umida sull’alto Piemonte (tra alta Valsesia, Ossola e Formazza) in calo fin sui 2.000-2.200 metri.

Una seconda ondata di maltempo è attesa tra martedì e mercoledì, che nell’ipotesi peggiore potrebbe causare criticità sul territorio ligure-piemontese, specie sul fronte idrogeologico e ovviamente anche per possibili piene.

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