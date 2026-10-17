In Piemonte domenica allerta gialla per rischio idrogeologico: attese piogge intense e temporali

TORINO – Il Piemonte si prepara a una nuova fase di maltempo. Per domani, domenica 18 ottobre, Arpa Piemonte segnala un’allerta gialla per rischio idrogeologico in alcune zone della regione, in previsione di un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Le precipitazioni sono attese più intense e persistenti soprattutto sul settore nordoccidentale e settentrionale del Piemonte. La situazione richiederà particolare attenzione nelle aree interessate dalle piogge più abbondanti, dove potranno verificarsi criticità legate al territorio e alla rete idrografica.

Possibili temporali molto forti sull’Appennino

Oltre alle piogge diffuse, sono previsti temporali localmente molto forti e persistenti sull’Appennino, con fenomeni in sconfinamento dalla Liguria verso il territorio piemontese.

L’allerta gialla indica una situazione di criticità ordinaria, che non va sottovalutata soprattutto in presenza di precipitazioni intense. Tra i fenomeni possibili rientrano locali allagamenti e isolati smottamenti, in particolare nelle zone maggiormente esposte alle piogge.

Le zone interessate

Le zone interessate dall’allerta gialla di Arpa sono la zona del Toce, tra novarese e verbano, poi Val Sesia, Cervo e Chiusella tra biellese, vercellese e torinese. E ancora, nell’area appenninica, le zone del Belbo, del Bormida e dello Scrivia, tra alessandrino, cuneese e astigiano

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