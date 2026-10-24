Lanci di oggetti contro la polizia durante il corteo in corso a Torino. 302 persone identificate

TORINO – A Torino evidentemente non è possibile in questa fase storica assistere a una manifestazione di protesta pacifica. Seppure per ora senza episodi di particolare gravità ci sono stati alcuni momenti di scontro tra le forze dell’ordine e gli attivisti durante il corteo di questo pomeriggio, iniziato con il ritrovo attorno dopo le ore 15 in piazza Castello. Il vero e proprio corteo è iniziato attorno alle 16.30. Poco dopo, le prime tensioni con la polizia, che aveva organizzato un blocco all’imbocco di via Po per evitare l’accesso: sono seguite trattative inizialmente fallite che hanno portato a un primo scontro. Tra scudi e manganellate, sono state due le cariche avanzate dagli agenti.

In mezzo alla folla, si vedevano anche alcuni “incappucciati”. Una terza carica è avvenuta in piazzetta Reale, dopo che i manifestanti hanno tentato prima di procedere verso via Pietro Micca e poi verso via Garibaldi, incontrando blocchi di reparti schierati. Alcuni manifestanti hanno quindi cercato di aggirare i blocchi, ma sono stati allontanati con cariche di alleggerimento. A quel punto è partito un lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, pietre e bastoni, all’indirizzo dei poliziotti.

Una nuova carica della polizia è avvenuta in corso Savona, mentre pochi minuti fa contro le forze dell’ordine sono state nuovamente lanciate bottiglie e pietre mentre è stato fatto esplodere anche qualche petardo nel quartiere Aurora.

Nel frattempo il primo bilancio dei controlli preventivi è di 302 identificati e 6 indagati per possesso di oggetti atti a offendere o al travisamento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese