Lite degenera nel sangue alla stazione di Porta Nuova: uomo ferito con coccio di bottiglia, un arresto

TORINO – Prima la lite viole e poi l’aggressione a colpi di cocci di bottiglia; un uomo ferito gravemente e un altro in fuga. Infine l’arresto.

L’allarme e i primi soccorsi

Gli agenti della polfer hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un uomo, irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di lesioni personali aggravate gravi. Il soggetto avrebbe ferito un uomo utilizzando un coccio di bottiglia all’interno del parcheggio della stazione di Torino Porta Nuova.

I fatti risalgono alle 19.15 di ieri, quando un agente, proprio mentre stava terminando il proprio turno di servizio, ha notato un uomo accasciato a terra e quasi esanime nei pressi del parcheggio ferroviario. La vittima presentava una profonda ferita e una emorragia al braccio sinistro. Il poliziotto è intervenuto immediatamente per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario, che ha poi trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale Mauriziano di Torino.

La ricostruzione grazie alle telecamere

Le indagini hanno consentito di ricostruire rapidamente l’accaduto. Attraverso l’analisi accurata dei filmati dell’impianto di videosorveglianza della stazione, gli investigatori sono risaliti alla dinamica del ferimento: durante una violenta colluttazione, l’aggressore ha raccolto da terra una bottiglia di vetro, l’ha infranta e ha utilizzato una scheggia appuntita per scagliarsi contro la vittima, colpendola con forza al braccio prima di darsi a una rapida fuga.

Il rintracciamento nella notte

La caccia all’uomo si è conclusa poche ore dopo. Nel corso della notte, gli agenti sono riusciti a individuare il fuggitivo a breve distanza dal luogo dell’aggressione. Nonostante l’uomo avesse già provveduto a cambiare abiti nel tentativo di depistare le ricerche, la perquisizione ha incastrato il sospettato: all’interno del suo zaino nascondeva ancora gli indumenti indossati durante il ferimento, visibilmente macchiati di sangue.

Raccolti tutti gli elementi di prova e considerata l’estrema gravità delle lesioni provocate, i poliziotti hanno fatto scattare il fermo. L’uomo è stato trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha successivamente convalidato la misura disponendo la custodia cautelare in carcere.

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