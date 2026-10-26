Viene rapinata mentre è con il figlio di 4 mesi, il ladro nella fuga rischia di ferire il neonato: arrestato a Torino

TORINO – È stato arrestato l’uomo di 29 anni gravemente indiziato del reato di rapina aggravata commesso a Torino il 22 agosto ai danni di una donna.

La rapina e l’arresto

L’uomo, dopo aver individuato la vittima che si trovava con il proprio figlio di soli 4 mesi all’esterno di una gelateria di via Chiesa della Salute, le si è avvicinato a piedi e le ha strappato la collanina in oro che indossava. Durante la fuga, il 29enne ha urtato violentemente il passeggino sul quale era adagiato il bambino della donna, rischiando di farlo cadere a terra e quindi di ferirlo.

L’uomo ha poi fatto perdere le proprie tracce, scappando a bordo di un monopattino guidato da un complice.

Le indagini della Squadra Mobile, anche grazie all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti in zona e ai raffronti con fotografie segnaletiche dell’indagato – già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici – hanno permesso di delineare un quadro indiziario grave, preciso e concordante a carico dell’autore del fatto.

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