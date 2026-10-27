Sparatoria in piazza Vittorio: il questore chiude il locale per 30 giorni

TORINO – Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre, in pieno centro storico, a due passi da piazza Vittorio Veneto e dall’area dei locali notturni si è verificata una sparatoria. Il bilancio è di due giovani feriti gravemente, tra cui un diciannovenne dipendente di un locale della zona.

Dalla rissa alla sparatoria

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, la lite sarebbe iniziata intorno all’una di notte tra due gruppi di giovani lungo via Matteo Pescatore.

Dopo i primi momenti di tensione, la situazione sembrava apparentemente rientrata e tornata alla calma. Purtroppo, circa mezz’ora più tardi, uno dei partecipanti ha fatto ritorno armato di pistola, ha aperto il fuoco senza esitazione, esplodendo diversi colpi che hanno raggiunto il diciannovenne. I proiettili hanno colpito anche un secondo ragazzo che si trovava casualmente nelle vicinanze, estraneo alla contesa iniziale.

Su quanto accaduto continuano le indagini degli investigatori.

Il locale è stato chiuso

La polizia di Stato ha notificato, in data odierna, un provvedimento di sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, emesso dal questore di Torino, Massimo Gambino, nei confronti del titolare dell’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande situato in via Matteo Pescatore, dietro Piazza Vittorio Veneto, disponendone la chiusura per 30 giorni a decorrere da oggi.

Il provvedimento è scaturito a seguito della sparatoria e del relativo ferimento con colpi di arma da fuoco di due uomini che si trovavano all’interno del locale. Nella circostanza, sono intervenuti sia poliziotti impegnati nel servizio “movida” che gli agenti delle Volanti dell’UPGSP per i primi soccorsi ed accertamenti.

Alla luce degli elementi raccolti attraverso l’attività dei poliziotti della locale Divisione PAS, il questore di Torino, in ragione della turbativa arrecata alla sicurezza pubblica e dell’allarme sociale suscitato nella popolazione, ha sospeso la licenza del titolare del locale, con conseguente immediata chiusura dell’esercizio pubblico per 30 giorni complessivi da oggi, data della notifica.

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