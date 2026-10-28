Il piemontese Tommaso Grollero è il nuovo campione del mondo del cioccolato: trionfo a Anversa

MONDOVI’ – Il cioccolatiere di Mondovì Tommaso Grollero ha conquistato il titolo di World Chocolate Master 2026, imponendosi nella finale internazionale di Anversa, in Belgio. Per il professionista piemontese sono arrivati anche due riconoscimenti individuali: il premio per il miglior gusto (Best Taste) e quello per il miglior design (Best Design).

La proclamazione è avvenuta nella storica Handelsbeurs di Anversa, al termine di due giornate di competizione che hanno riunito 15 campioni regionali provenienti da tutto il mondo. Il World Chocolate Masters, organizzato da Callebaut, è una delle competizioni internazionali di riferimento per l’arte del cioccolato e mette alla prova tecnica, creatività e capacità di interpretare il gusto.

La creazione «The Invisible» conquista la giuria

Tra gli elementi che hanno contribuito al successo di Grollero c’è «The Invisible», una creazione che gioca con la percezione visiva e con il rapporto tra ciò che si vede e ciò che si assapora.

Il progetto nasce da una domanda: come dare forma a qualcosa che non si vede? La risposta del cioccolatiere di Mondovì è una scultura costruita attorno a un’illusione ottica. Osservata da una determinata angolazione, l’opera restituisce un’immagine familiare e armoniosa; cambiando prospettiva, si trasforma in un insieme di forme e movimenti, rivelando una complessità inattesa.

Un’idea che richiama la natura soggettiva del gusto e il modo in cui la percezione può cambiare a seconda del punto di vista. La creazione ha contribuito a distinguere il lavoro di Grollero in una finale che ha riunito alcuni dei principali talenti internazionali della cioccolateria.

La vittoria, tuttavia, non è stata determinata da una singola opera. I concorrenti si sono confrontati sul tema «Play & Taste», affrontando quattro prove pensate per valutare il gusto, la precisione tecnica, l’originalità, la capacità narrativa e la visione imprenditoriale.

Come ha spiegato Amaury Guichon, presidente della giuria, Grollero ha saputo combinare equilibrio dei sapori, accuratezza esecutiva e uno stile personale riconoscibile. A fare la differenza è stata la coerenza dimostrata nel corso dell’intero percorso, insieme alla capacità di esprimere una visione precisa del gusto.

«Non riesco ancora a crederci»: la gioia di Grollero

La vittoria è il risultato di un lavoro intenso, portato avanti per nove mesi insieme al proprio team.

«Non riesco ancora a crederci! Essere tra i finalisti era già di per sé un risultato straordinario. Negli ultimi nove mesi ho lavorato intensamente con il mio team per conquistare questo momento e sono profondamente grato a ciascuno di loro per aver contribuito a renderlo possibile», ha raccontato Grollero dopo la proclamazione.

«È stato un percorso incredibile e la vittoria lo rende ancora più speciale», ha aggiunto il nuovo campione del mondo.

Un successo che porta il nome di Mondovì sul palcoscenico internazionale della cioccolateria, grazie a un percorso nel quale ricerca estetica, tecnica e attenzione al gusto hanno avuto un ruolo centrale.

Cina e Giappone completano il podio

Alle spalle del campione piemontese si sono classificati il cinese Lyu Haoran, medaglia d’argento, e il giapponese Keita Koshimizu, medaglia di bronzo.

Haoran ha ottenuto anche due premi speciali, «Best Bonbon» e «Best Share», mentre il canadese Jérémy Monsel, tra i superfinalisti, ha ricevuto il riconoscimento «Best You».

La finale di Anversa ha così premiato tre interpreti provenienti da Paesi diversi, con Grollero in cima alla classifica grazie a una prestazione capace di unire creatività, tecnica e ricerca sensoriale. Per il Piemonte, il titolo conquistato dal cioccolatiere di Mondovì rappresenta un risultato di rilievo nel panorama internazionale dell’arte dolciaria.

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