Operato al cranio il tifoso ferito durante il derby di Torino del maggio scorso

TORINO – È stato operato questa mattina al Centro traumatologico ortopedico di Torino Marco Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito alla testa durante gli scontri prima del derby della Mole del 24 maggio scorso.

L’intervento, durato circa tre ore, è tecnicamente riuscito, secondo quanto comunicato dall’ospedale. I medici hanno posizionato una protesi cranica realizzata su misura e chiuso la ferita. L’operazione è stata eseguita dal chirurgo plastico Massimo Navissano, dai neurochirurghi Francesca Vincitorio e Salvatore Petrone e dall’anestesista Alice Mistretta.

Secondo la ricostruzione della procura, Basoccu sarebbe stato colpito da un lacrimogeno sparato durante gli incidenti. Per la vicenda è indagato un agente del reparto mobile della polizia di Torino.

L’ultimo aggiornamento relativo a questa vicenda giudiziaria era stato, pochi giorni fa, la decisione del tribunale del riesame: il poliziotto può tornare al lavoro ma senza operare su strada (come richiesto da lui stesso).

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