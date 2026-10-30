Taglio del nastro per «Altissime»: piazza Vittorio Veneto è la vetrina delle terre alte

TORINO –Si è aperta ufficialmente questa mattina, in piazza Vittorio Veneto, la seconda edizione di «Altissime – Torino incontra le sue montagne». Fino a domenica 1° novembre, il cuore del capoluogo piemontese ospita la manifestazione promossa da Fondazione Contrada Torino, nata per rinsaldare il legame profondo tra la metropoli e il suo arco alpino.

L’iniziativa trasforma piazza Vittorio in una grande area espositiva a cielo aperto, accogliendo 40 produttori locali e numerose realtà associative del territorio. L’evento si propone come un punto d’incontro per ridefinire il concetto di “metromontagna”: superare l’idea delle terre alte come semplice meta per gite o turismo stagionale e promuoverle come luoghi vivi, attrattivi e adatti a un ripopolamento stabile e all’attività d’impresa.

Incontri, dibattiti e valorizzazione

Il cartellone di appuntamenti prevede una fitta serie di incontri e tavoli di confronto aperti al pubblico. Al centro del dialogo ci sono le sfide cruciali per il futuro delle valli: dalla disponibilità di servizi e infrastrutture alla salvaguardia ambientale, passando per la formazione professionale, le opportunità di lavoro per i giovani e gli strumenti per contrastare lo spopolamento delle vallate piemontesi.

I banchi dei produttori e gli spazi espositivi in piazza Vittorio Veneto resteranno aperti e visitabili per l’intero fine settimana, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione di scoprire da vicino storie, sapori e progetti delle terre alte.

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