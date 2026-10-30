Colti in flagrante mentre rubano 800 litri di gasolio da un TIR: arrestati a Tortona

TORTONA – I Carabinieri della locale Compagnia hanno sventato un maxi furto di carburante, arrestando in flagranza di reato un 33enne con specifici precedenti di polizia e un 40enne.

L’operazione è scattata nottetempo lungo l’area di parcheggio situata nei pressi della Strada Provinciale per Pozzolo Formigaro. I due malviventi erano riusciti a posteggiare il proprio autoarticolato a ridosso di un TIR in sosta, concentrandosi sul serbatoio del mezzo pesante. Muniti di pompa elettrica, tubi di gomma e cacciaviti, erano già riusciti a trafugare ben 800 litri di gasolio.

Il blitz dei Carabinieri

Il colpo è fallito grazie alla tempestiva e coordinata convergenza di tre pattuglie della Compagnia Carabinieri, impegnate in un servizio mirato alla prevenzione dei reati predatori e contro il patrimonio disposto proprio per blindare le aree di sosta della zona.

Bloccati con le mani nel sacco, i due arrestati sono stati sottoposti a perquisizione: oltre agli arnesi da scasso e all’autoarticolato utilizzato per la logistica del furto, i militari hanno sequestrato oltre 1.600 euro in contanti, di cui i due non sono stati in alcun modo capaci di giustificare la provenienza o il possesso. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

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