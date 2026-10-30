Cambio ai vertici di CA Auto Bank: François Edouard Drion nuovo CEO

François Edouard Drion, attualmente Managing Director e CEO di Agos, è stato nominato nuovo Chief Executive Officer del Gruppo CA Auto Bank.

Succede a Giacomo Carelli che, al termine di un lungo mandato alla guida della società, assumerà il ruolo di Global Head of Automotive, Mobility, Insurance and Services presso la capogruppo CA Personal Finance and Mobility (CAPFM).

Il passaggio di consegne in Crédit Agricole, mira a rafforzare il posizionamento di CA Auto Bank nel mercato europeo del finanziamento e della mobilità e a guidare la prossima fase di sviluppo della Banca, focalizzandosi sulla creazione delle condizioni per una crescita solida e sostenibile. Q

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