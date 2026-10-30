Due scontri sulla A4 all’altezza di Settimo Torinese: un ferito e traffico in tilt in entrambe le direzioni

SETTIMO TORINESE – Due scontri a poca distanza l’uno dall’altro hanno mandato in tilt il traffico sull’autostrada Torino-Milano nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 30 ottobre 2026. I sinistri si sono verificati in direzione del capoluogo lombardo, poco dopo lo svincolo di Settimo Torinese. Il bilancio è di una persona ferita in modo non grave e pesanti ripercussioni sulla circolazione in entrambe le direzioni.

Il primo episodio ha coinvolto un tir e un furgone, che si sono tamponati. Poco dopo si è verificato un secondo scontro, questa volta tra tre automobili. È stato proprio in quest’ultimo impatto che una persona ha riportato ferite, fortunatamente non gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, anche con l’elisoccorso, che però non ha effettuato alcun trasporto. Il ferito è stato accompagnato all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino da un’ambulanza della Croce Reale.

Le conseguenze più pesanti si sono registrate sulla viabilità. Il traffico ha subito forti rallentamenti verso Milano, ma le code si sono formate anche nella carreggiata opposta, in direzione Torino, dove numerosi automobilisti hanno rallentato per osservare i mezzi coinvolti e le operazioni di soccorso.

I rilievi per ricostruire la dinamica dei due sinistri sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale di Novara. Gli ausiliari della Satap si sono invece occupati della gestione del traffico e della viabilità.

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