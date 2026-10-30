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CronacaNovara

Esplode il bancomat nella notte: la “banda della marmotta” colpisce ancora nel Novarese

Resta da quantificare l’entità del bottino asportato dai ladri
Chiara Scerba

Pubblicato

19 secondi fa

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BIANDRATE – La famigerata “banda dei bancomat” è tornata a colpire nel Novarese nella notte tra giovedì e venerdì 30 ottobre, quando i malviventi hanno fatto saltare in aria lo sportello dell’agenzia UniCredit di Biandrate.

Per approfondire:

L’allarme è scattato precisamente alle 3:20, facendo convergere sul posto tre pattuglie dei Carabinieri provenienti dalle stazioni limitrofe. Fortunatamente la violenta deflagrazione non ha provocato feriti e la struttura dell’edificio è stata dichiarata agibile dopo le verifiche di sicurezza.

Resta ancora da quantificare l’entità del bottino asportato dai ladri, fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’ombra del gruppo seriale: l’ultimo precedente a Cressa

Il copione ricalca fedelmente quello già visto in passato sul territorio novarese, dove la tecnica della saturazione con gas o esplosivo (la cosiddetta “marmotta”) continua a essere utilizzata per sventrare le casse automatiche. Non tutti i colpi, tuttavia, sono andati a segno: a gennaio scorso, a Cressa, un assalto analogo era infatti fallito.

I Carabinieri hanno avviato le indagini, acquisendo le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della filiale e dei varchi comunali per risalire alla via di fuga e all’identità dei malviventi.

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