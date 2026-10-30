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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 30 ottobre 2026: i numeri vincenti

In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto

Pubblicato

19 minuti fa

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Nuovo appuntamento con la fortuna: l’estrazione del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto di oggi torna a far sognare chi spera nel colpo che cambia la vita. L’attenzione di milioni di appassionati è puntata tutta sulla sestina vincente del SuperEnalotto, il cui Jackpot per il concorso odierno ha raggiunto la somma da capogiro di 47,2 milioni di euro.

Per approfondire:
In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.

Ecco i numeri del Lotto di venerdì 30 ottobre 2026:

  • Bari:                 58 – 79 – 20 – 27 – 7
  • Cagliari:           64 – 45 – 51 – 54 – 62
  • Firenze:            84 – 69 – 21 – 54 – 78
  • Genova:           70 – 24 – 76 – 56 – 73
  • Milano:            32 – 36 – 19 – 33 – 72
  • Napoli:             1 – 38 – 67 – 70 – 36
  • Palermo:          78 – 4 – 72 – 84 – 74
  • Roma:              58 – 70 – 85 – 21 – 34
  • Torino:             49 – 82 – 36 – 69 – 84
  • Venezia:           21 – 86 – 70 – 33 – 63
  • Nazionale:       6 – 24 – 10 – 28 – 63

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 30 ottobre sono:

1 – 4 – 20 – 21 – 24 – 32 – 36 – 38 – 45 – 49 – 51 – 58 – 64 – 69 – 70 – 78 – 79 – 82 – 84 – 86

Numero oro: 58

Doppio oro: 58 – 79

Extra: 7 – 19 – 27 – 33 – 34 – 54 – 56 – 62 – 63 – 67 – 72 – 73 – 74 – 76 – 85

I numeri del Superenalotto del 30 ottobre 2026:

La combinazione vincente è: 19 – 24 – 49 – 62 – 64 – 85

Il numero Jolly è: 27

Il numero Superstar è: 83

Il Jackpot del Superenalotto: 47,2 milioni di euro.

I simboli estratti al Simbolotto

37 – PIANO

35 – UCCELLO

11 – TOPI

36 – NACCHERE

6 – LUNA

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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