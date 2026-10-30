Società
Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 30 ottobre 2026: i numeri vincenti
In questo articolo troverete i risultati ufficiali e le combinazioni vincenti ruota per ruota, insieme ai simboli del Simbolotto e ai numeri estratti per 10eLotto e SuperEnalotto
Nuovo appuntamento con la fortuna: l’estrazione del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto di oggi torna a far sognare chi spera nel colpo che cambia la vita. L’attenzione di milioni di appassionati è puntata tutta sulla sestina vincente del SuperEnalotto, il cui Jackpot per il concorso odierno ha raggiunto la somma da capogiro di 47,2 milioni di euro.
Ecco i numeri del Lotto di venerdì 30 ottobre 2026:
- Bari: 58 – 79 – 20 – 27 – 7
- Cagliari: 64 – 45 – 51 – 54 – 62
- Firenze: 84 – 69 – 21 – 54 – 78
- Genova: 70 – 24 – 76 – 56 – 73
- Milano: 32 – 36 – 19 – 33 – 72
- Napoli: 1 – 38 – 67 – 70 – 36
- Palermo: 78 – 4 – 72 – 84 – 74
- Roma: 58 – 70 – 85 – 21 – 34
- Torino: 49 – 82 – 36 – 69 – 84
- Venezia: 21 – 86 – 70 – 33 – 63
- Nazionale: 6 – 24 – 10 – 28 – 63
I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 30 ottobre sono:
1 – 4 – 20 – 21 – 24 – 32 – 36 – 38 – 45 – 49 – 51 – 58 – 64 – 69 – 70 – 78 – 79 – 82 – 84 – 86
Numero oro: 58
Doppio oro: 58 – 79
Extra: 7 – 19 – 27 – 33 – 34 – 54 – 56 – 62 – 63 – 67 – 72 – 73 – 74 – 76 – 85
I numeri del Superenalotto del 30 ottobre 2026:
La combinazione vincente è: 19 – 24 – 49 – 62 – 64 – 85
Il numero Jolly è: 27
Il numero Superstar è: 83
Il Jackpot del Superenalotto: 47,2 milioni di euro.
I simboli estratti al Simbolotto
37 – PIANO
35 – UCCELLO
11 – TOPI
36 – NACCHERE
6 – LUNA
Cosa fare se soffri di ludopatia
Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.
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