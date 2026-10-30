Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, 30 ottobre 2026: i numeri vincenti

Nuovo appuntamento con la fortuna: l’estrazione del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto di oggi torna a far sognare chi spera nel colpo che cambia la vita. L’attenzione di milioni di appassionati è puntata tutta sulla sestina vincente del SuperEnalotto, il cui Jackpot per il concorso odierno ha raggiunto la somma da capogiro di 47,2 milioni di euro.

In questo articolo scopriamo insieme tutti i numeri estratti sulle undici ruote del Lotto, i simboli abbinati al Simbolotto e la combinazione fortunata che potrebbe regalare il montepremi milionario.

Ecco i numeri del Lotto di venerdì 30 ottobre 2026:

Bari: 58 – 79 – 20 – 27 – 7

Cagliari: 64 – 45 – 51 – 54 – 62

Firenze: 84 – 69 – 21 – 54 – 78

Genova: 70 – 24 – 76 – 56 – 73

Milano: 32 – 36 – 19 – 33 – 72

Napoli: 1 – 38 – 67 – 70 – 36

Palermo: 78 – 4 – 72 – 84 – 74

Roma: 58 – 70 – 85 – 21 – 34

Torino: 49 – 82 – 36 – 69 – 84

Venezia: 21 – 86 – 70 – 33 – 63

Nazionale: 6 – 24 – 10 – 28 – 63

I 20 numeri vincenti del 10eLotto del 30 ottobre sono:

1 – 4 – 20 – 21 – 24 – 32 – 36 – 38 – 45 – 49 – 51 – 58 – 64 – 69 – 70 – 78 – 79 – 82 – 84 – 86

Numero oro: 58

Doppio oro: 58 – 79

Extra: 7 – 19 – 27 – 33 – 34 – 54 – 56 – 62 – 63 – 67 – 72 – 73 – 74 – 76 – 85

I numeri del Superenalotto del 30 ottobre 2026:

La combinazione vincente è: 19 – 24 – 49 – 62 – 64 – 85

Il numero Jolly è: 27

Il numero Superstar è: 83

Il Jackpot del Superenalotto: 47,2 milioni di euro.

I simboli estratti al Simbolotto

37 – PIANO

35 – UCCELLO

11 – TOPI

36 – NACCHERE

6 – LUNA

Cosa fare se soffri di ludopatia

Per chiedere aiuto per la ludopatia, puoi chiamare il Telefono Verde Nazionale (800 55 88 22) per informazioni e indirizzamento, rivolgerti direttamente ai SerD (Servizi per le Dipendenze) della tua ASL (es. ASLTO4 ha sedi a Chivasso, Caluso, Ciriè) per percorsi gratuiti e anonimi, o cercare supporto specifico in associazioni come il Centro Torinese di Solidarietà (CTS) per percorsi serali e di gruppo, e contattare lo sportello “Sgarbuglio” per problemi di sovraindebitamento collegati al gioco.

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