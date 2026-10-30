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Formula 1, il MAUTO di Torino apre le porte per tifare Kimi Antonelli: proiezione gratuita del GP del Messico
L’ultimo titolo mondiale di Formula 1 conquistato da un pilota italiano risale al 1953, quando Alberto Ascari vinse il suo secondo campionato.
TORINO – Il possibile ritorno di un italiano sul tetto del mondo della Formula 1 passa anche da Torino. Domenica 1° novembre 2026 il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile organizza una serata speciale per seguire in diretta il Gran Premio di Città del Messico, una gara che potrebbe consegnare ad Kimi Antonelli il suo primo titolo mondiale.
Dopo la vittoria di Austin, il pilota italiano arriva all’appuntamento messicano con la possibilità di chiudere i conti per il campionato. Per conquistare il titolo gli basteranno due punti, ma potrebbe diventare campione anche senza andare a punti, a condizione che né George Russell né Lewis Hamilton vincano la gara.
Un traguardo che avrebbe un significato storico per l’automobilismo italiano: l’ultimo titolo mondiale di Formula 1 conquistato da un pilota italiano risale infatti al 1953, quando Alberto Ascari vinse il suo secondo campionato.
Formula 1 al MAUTO, il Gran Premio del Messico sul maxischermo
Per condividere con il pubblico l’emozione di una possibile giornata storica, il museo torinese trasformerà la propria Piazza in un punto di ritrovo per gli appassionati. La proiezione del Gran Premio di Città del Messico inizierà alle ore 21 e sarà gratuita, previa prenotazione.
Per l’occasione il MAUTO prolungherà eccezionalmente l’apertura fino alle ore 21, anziché alle consuete 19, con ultimo ingresso alle 20. Chi presenterà la prenotazione alla proiezione potrà inoltre visitare la collezione permanente e le mostre temporanee con un biglietto a tariffa ridotta.
Durante la serata resterà aperta anche la Caffetteria del Museo, con birre, panini e aperitivi da consumare mentre si segue la gara.
Le mostre da visitare durante la Torino Art Week
L’apertura straordinaria si inserisce anche nel programma della Torino Art Week e offrirà l’occasione di scoprire le tre mostre appena inaugurate al museo: SERIE LIMITATA. Paesaggi mobili in fotografia, GERALD LAING. FULL SPEED e CONVERGENZE 2026.
I tre progetti espositivi indagano il rapporto tra arte contemporanea e cultura dell’automobile, attraverso la fotografia, le arti visive e nuove interpretazioni dell’immaginario legato alla mobilità.
La serata unirà così la passione per i motori alla possibilità di visitare il museo in un orario insolito, vivendo gli spazi del MAUTO anche dopo il consueto orario di chiusura.
Le altre gare di Formula 1 da vedere al MAUTO
La serata del 1° novembre sarà il primo appuntamento di un calendario di proiezioni che accompagnerà gli appassionati fino alla conclusione del Mondiale 2026. Dopo il Gran Premio del Messico, il museo ospiterà altri tre eventi nella Piazza:
- Domenica 8 novembre, ore 18: Gran Premio di São Paulo.
- Domenica 29 novembre, ore 17: Gran Premio del Qatar, in collaborazione con Petronas.
- Domenica 6 dicembre, ore 14: Gran Premio di Abu Dhabi, gara conclusiva della stagione.
Anche queste proiezioni saranno gratuite, previa prenotazione.
Con l’iniziativa, il MAUTO propone un’occasione per vivere collettivamente le emozioni della Formula 1, mettendo in dialogo la storia dell’automobile con le sfide del motorsport contemporaneo. E domenica l’attenzione sarà soprattutto per Kimi Antonelli, che potrebbe riportare un pilota italiano al titolo mondiale dopo 73 anni.
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