Leonardo Trombini, a soli 12 anni il pilota di Venaria Reale debutta nella Sprint Cup

VENARIA – Ha soltanto 12 anni, ma ha già iniziato a farsi notare nel mondo del motorsport. Leonardo Trombini, giovanissimo pilota di Venaria Reale, si prepara a una nuova sfida in pista: domenica 1° novembre sarà protagonista della Sprint Cup del campionato Race in Circuit, in programma all’Autodromo Tazio Nuvolari di Cervesina, in provincia di Pavia.

Un nuovo appuntamento che arriva dopo un esordio particolare e precoce. Lo scorso agosto, sul circuito di Pomposa, in provincia di Ferrara, Leonardo ha infatti debuttato ufficialmente nel rally in pista, affrontando una sessione teorico-pratica personalizzata al volante di una monoposto Formula Predator’s. La prova era finalizzata a verificarne l’idoneità psicofisica alla guida.

In quell’occasione il giovane pilota ha completato oltre 70 chilometri di prove speciali, mostrando una gestione del mezzo e una maturità che hanno attirato l’attenzione anche della stampa locale.

Tre appuntamenti nella mattinata a Cervesina

Ora per Leonardo è il momento di tornare al volante. Il programma della Sprint Cup di domenica 1° novembre sarà concentrato interamente nella mattinata, con tre momenti ravvicinati:

10:30: qualifiche;

10:40: Gara 1;

11:30: Gara 2.

Il dodicenne correrà sotto i colori della Trombini Engineering, il team di famiglia, affrontando un fine settimana che rappresenta un nuovo passaggio nel suo percorso agonistico.

Per il giovane talento di Venaria Reale continua così un’avventura nel motorsport iniziata molto presto, con l’obiettivo di accumulare esperienza e misurarsi con nuove sfide in pista.

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