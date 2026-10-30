Riapre il Centro per l’impiego di Torino Sud: spazi rinnovati in via Castelgomberto

TORINO – Dopo otto mesi di chiusura per un corposo intervento di riqualificazione finanziato tramite le risorse del PNRR, ha riaperto ufficialmente i battenti la sede del Centro per l’impiego di Torino Sud in via Castelgomberto, inaccessibile dallo scorso febbraio.

I lavori hanno permesso una riorganizzazione complessiva degli spazi, mirata a garantire maggiore accessibilità per l’utenza, elevati standard di riservatezza nei colloqui e ambienti di lavoro più funzionali. La struttura punta a potenziare la qualità dei servizi per i cittadini in cerca di occupazione e a offrire alle imprese locali aree dedicate e più idonee per le attività di selezione e reclutamento del personale.

L’immobile, concesso a titolo gratuito dal Comune di Torino ad Agenzia Piemonte Lavoro, si conferma un tassello strategico per il raccordo tra domanda e offerta occupazionale e per il presidio dei servizi pubblici nei quartieri periferici della città.

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