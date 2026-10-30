Cercenasco, scontro tra due auto sulla provinciale: muore un 72enne

CERCENASCO – Questa mattina, poco dopo le 11, sulla strada provinciale 138, nel Torinese, è avvenuto uno scontro automobilistico che è costato la vita a un uomo di 72 anni. Il violento impatto ha coinvolto due vetture, guidate rispettivamente dalla vittima e da un ragazzo di 23 anni.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e l’elicottero del Servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero. Le condizioni del settantaduenne sono apparse fin da subito disperate e, nonostante i ripetuti tentativi dei sanitari, l’uomo è deceduto a causa della gravità dei traumi riportati nel sinistro.

Il giovane conducente dell’altra auto ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Pinerolo per gli accertamenti del caso.

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